FC Porto comunica emissão de dívida recorde: 115 milhões de euros

O FC Porto revelou esta quinta-feira a emissão de um valor de dívida recorde. A mais recente operação financeira da emissão de obrigações dos "dragões" fixa-se nos 115 milhões de euros a uma taxa fixa anual de 5,62%, percentagem consideravelmente abaixo dos últimos empréstimos contraídos pela anterior administração "azul e branca". No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), os portistas congratulam-se com o elevado interesse que esta emissão despertou junto dos investidores, relatando que a procura rondou os 170 milhões de euros.

A delicada situação financeira dos "dragões" é pública e o FC Porto precisava urgentemente de refinanciar o pesado passivo financeiro herdado pela administração de André Villas-Boas e de assegurar os meios para garantir a actividade global do clube. Vão ser justamente estes os principais destinos deste empréstimo obrigacionista recorde, com um prazo de vencimento de 25 anos e que foi "apadrinhado" pelo banco de investimento norte-americano JP Morgan.

O clube recorreu à sociedade Porto Stadco, formada no âmbito do negócio de exploração comercial do Estádio do Dragão assinado com a Ithaka, para esta emissão obrigacionista. Após uma renegociação do acordo previamente assinado pela equipa de Pinto da Costa, o FC Porto reforçou a posição nesta empresa, assegurando uma participação de 70%. Com a posição maioritária na Porto Stadco, os portistas conseguem emitir dívida. A previsão é que os resultados do acordo com a Ithaka superem os custos do serviço da dívida anual, com o excedente a ser distribuído pelo universo FC Porto.

Apesar de o valor do empréstimo ser de 115 milhões de euros, os portistas não foram obrigados a apresentar garantias reais aos obrigacionistas. Ou seja, esta emissão recorde não colocou em risco a hipoteca sobre o Estádio do Dragão, nem levou a que se usassem passes de jogadores como garantia aos investidores.

A equipa de Villas-Boas pretende ainda que esta operação sirva para saldar algumas das dívidas deixadas pela antiga administração junto de clubes, fornecedores e investidores.

Koehler desafiou, Villas-Boas respondeu

Esta operação de grande envergadura foi uma das principais promessas eleitorais de André Villas-Boas durante a campanha eleitoral. O presidente portista garantiu aos associados que se iria financiar junto dos investidores por uma taxa inferior às observadas nos empréstimos da administração de Jorge Nuno Pinto da Costa.

Apesar de manter o sigilo antes da vitória eleitoral, a equipa de André Villas-Boas sondou vários dos grandes bancos de investimento, garantindo ser possível um financiamento de grande envergadura abaixo dos 6% e a aproximar-se dos 5%.

João Rafael Koehler, empresário que assumiria a administração financeira da SAD portista em caso de vitória de Pinto da Costa, acusou Villas-Boas de mentir, desafiando o então candidato a ir ao Estádio do Dragão provar essas afirmações.

"Não quero acreditar que um candidato a presidente lance suspeições sobre os financiadores do clube e minta sobre as soluções financeiras que diz ter. André, estarei a tarde toda no Dragão à tua espera. Hoje tens a possibilidade de provar que podes ser levado a sério", escreveu Koehler.

A verdade é que a taxa apresentada esta quinta-feira pelo FC Porto ronda justamente o valor avançado por Villas-Boas durante a campanha eleitoral. José Pedro Pereira da Costa, antigo administrador da NOS e actual administrador financeiro dos portistas, foi o grande mentor deste plano, liderando as negociações com o JP Morgan, banco de investimento norte-americano.