Noble quer marcar com Gone (all over again) o “início de uma nova era” na sua música

Desde que publicou Secrets, o seu segundo álbum, em Fevereiro de 2022 (o primeiro foi Honey, em 2019), Noble (Pedro Fidalgo) tem vindo a lançar singles como Lost in you (2022), I give up, Friday night (2023 live version) e Forever (estes em 2023). Agora, quase a terminar o ano de 2024, avança com um novo single e videoclipe que, nas palavras do seu autor, marca “o início de uma nova era” na sua música e um “virar a página para algo novo”: “Sinto que, tal como eu senti uma vontade de me reinventar enquanto artista, a minha sonoridade foi também arrastada para essa mudança”, diz ele, no texto que acompanha o lançamento de Gone (all over again). Gravada no Arda Recorders, no Porto, onde Noble irá gravar o resto do álbum depois desta canção, Gone (all over again) resulta de uma parceria com o produtor João André: “Embora tivéssemos uma curiosidade mútua de trabalhar um com o outro, eu e o João André ainda não tínhamos tido essa oportunidade e assim que ela surgiu agarrei-a porque não há nada melhor do que trabalhar com alguém que não nos conhece, que ainda não sabe quais são os nossos ‘vícios’ enquanto artista. O João André ajudou-me a encontrar coisas que eu queria mas a que não sabia aceder.”