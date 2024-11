O V Centenário de Camões terá a sua estátua, mas será um monumento feito de livros

Muitos livros, actividades nas escolas, e escritores como Gonçalo M. Tavares e discutirem a palavra “heroísmo” com crianças de seis aos dez anos. Os monumentos do V Centenário serão outros.

O director da Biblioteca Nacional de Portugal, situada no Campo Grande em Lisboa, focou-se no Chiado para exemplificar como Luís de Camões foi festejado — e apropriado — por vários governos dos regimes monárquico e republicano. Desde os Felipes de Espanha, passando pela estátua de quatro metros de altura inaugurada em 1867 na praça com o nome do poeta em Lisboa ou pela procissão civil organizada por Teófilo de Braga em 1880 também na capital, Diogo Ramada Curto percorreu detalhadamente a história das várias comemorações de Camões durante a conferência que esta quinta-feira abriu a apresentação oficial do programa oficial do V Centenário do seu nascimento, na presença da ministra da Cultura.