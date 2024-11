Sexta na TV: Um falso Assassino Profissional, bolos de Harry Potter e o jogo de Portugal

CINEMA

Assassino Profissional

TVCine Top, 21h30

O professor Gary Johnson (Glen Powell) leva uma vida tranquila entre as aulas e os seus dois gatos. Paralelamente, passa por assassino a soldo, com um talento inato para se metamorfosear em múltiplos personagens, de forma a convencer os seus clientes de que é um profissional sério e confiável. O que esses clientes não sabem é que ele é, na verdade, um agente infiltrado a trabalhar com as autoridades e que ali está para combater o crime. Tudo lhe corre bem até ser contratado para matar o marido de Madison (Adria Arjona), uma bela e misteriosa mulher que lhe diz ser vítima de violência doméstica. Quando ele julga ter tudo sob controlo, ela acaba por seduzi-lo, virar a sua vida do avesso e colocá-lo em sérios problemas com a lei. Um filme deste ano assinado por Richard Linklater, vagamente inspirado numa história real.

Jardins Selvagens

RTP2, 22h57

Ano de 2002. A irlandesa Mary Reynolds é uma jovem designer paisagista que anseia concretizar os mais arriscados projectos de jardinagem. Depois de muitas dificuldades, é aceite no concurso da prestigiada Exposição de Flores de Chelsea (Inglaterra). As maiores atracções do evento são os jardins e os arranjos florais. Para provar o seu valor nesta competição e poder ganhar o respeito e credibilidade das mais importantes personalidades da área, Mary decide aventurar-se na criação do Tearmann sí – A Celtic Sanctuary, um jardim onde a Natureza selvagem é associada à mitologia irlandesa. Uma história verídica com realização e argumento de Vivienne De Courcy.

Mataram o Pianista

Max, streaming

Estreia. Com realização de Fernando Trueba e de Javier Mariscal – que já tinham feito dupla na realização de Chico e Rita –, este filme de animação deste ano segue Jeff Harris, um jornalista musical nova-iorquino, que decide investigar o desaparecimento do pianista brasileiro Tenório Cerqueira Júnior. Um dos grandes nomes do samba-jazz, Tenório foi visto pela última em Buenos Aires (Argentina), numa digressão musical com Vinicius de Moraes e Toquinho, alguns dias antes do golpe militar que aconteceria a 24 de Março de 1976. Com as vozes de Jeff Goldblum, Abel Ayala, Roberta Wallach e Tony Ramos.

SÉRIES

Operação Maré Negra

RTP1, 00h17

Depois da estreia há uns meses, a RTP volta a passar a terceira e derradeira época desta co-produção entre Portugal e Espanha, uma parceria que inclui o Prime Video da Amazon e a Televisión de Galicia. Uma criação de Asier Guerricaechebarría e Javier Echániz, baseia-se numa história verídica, a do primeiro narco-submarino a ter sido apanhado na Europa, a atravessar o Oceano Atlântico, que aconteceu em 2019. Com Nerea Barros, Jorge López, Soraia Chaves, Óscar Jaenada, Pêpê Rapazote, Bruno Gagliasso e Lúcia Moniz.

CULINÁRIA

Harry Potter: Wizards of Baking

Max, streaming

Estreia. Ao longo de dez anos, entre 2001 e 2011, os gémeos James e Oliver Phelps fizeram de Fred e George Weasley, as personagens gémeas da versão cinematográfica da saga Harry Potter. Agora, para lembrar esse legado, são os anfitriões deste concurso de culinária. Nele, pares de pasteleiros profissionais fazem bolos alusivos a esse universo em cenários onde os filmes foram rodados. Chega a Portugal antes de se estrear sequer no Reino Unido.

INFANTIL

Uma História (quase de Natal)

Disney+, streaming

Estreia. Alfonso Cuarón, que fez outras duas curtas para a Disney+ nos últimos anos, uma realizada por Alice Rohrwacher e outra por Iain Softley, é produtor e co-assina a história desta curta-metragem animada de David Lowery, centrada num mocho que se vê numa árvore de Natal que tem como destino o Rockefeller Center, em Nova Iorque. É aí que tem de voltar a casa, com a ajuda de uma miúda que encontra pelo caminho. Com as vozes de Cary Christopher, Estella Madrigal, Natasha Lyonne, John C. Reilly, Alex Ross Perry e Phil Rosenthal.

DESPORTO

Futebol: Liga das Nações: Portugal x Polónia

RTP1, 19h36

Directo. Portugal joga em casa nesta partida da fase de grupos da Liga das Nações. O nosso país é o líder do grupo A, e já ganhou à Polónia no mês passado.