Luís Pucarinho e novo álbum: “Todos os nossos actos juntos são a sociedade que temos”

Tem um título pertinente, Só as Perguntas Abrem Portas, e é o quarto álbum a solo do cantor e compositor Luís Pucarinho. Chega nesta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, em CD, e tem uma primeira apresentação ao vivo em Évora, no espaço Mandrágora, no dia 30. Com nove temas (Animais, Avestruzes, Mãe, Medusas, Janela, Monogâmico, Carta ao meu país, Os outros e Palavras tuas), o álbum foi gravado em quarteto, com Luís Pucarinho (guitarra e voz), Zé Peps (guitarra), João Conceição (baixo) e Mário Lopes (bateria). A distribuição é de Alain Vachier.

