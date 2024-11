“Junta-te ao Gervásio”: está lançado o desafio para premiar projecto de economia circular

Iniciativa pretende premiar projectos desenvolvidos com impacto positivo na economia circular das comunidades. Prémios monetários variam entre 1500 e cinco mil euros.

“Junta-te ao Gervásio” é um desafio lançado a todos que tenham um projecto desenvolvido no âmbito da reciclagem e da economia circular. A 2ª. edição do projecto da Sociedade Ponto Verde está de volta e podem candidatar-se juntas de freguesia, organizações e qualquer pessoa singular ou em grupo. O programa está aberto a iniciativas implementadas até ao último dia de inscrição, 25 de Janeiro de 2025.

Este projecto pretende premiar e reconhecer bons exemplos de cidadania social dentro das comunidades. Em cada categoria existem vários prémios, que variam consoante a caracterização dos candidatos. Entre as juntas de freguesia só há um vencedor e o prémio é um kit tecnológico composto por uma televisão com suporte móvel, dois tablets e dois computadores. Além do premiado, quatro projectos escolhidos pelo júri vão ter direito a uma menção honrosa.

No caso das organizações, os prémios são monetários e variam entre 5 mil e 2 mil euros. Já os cidadãos que se candidatem a título singular ou em grupo poderão ganhar entre três mil e 1500 euros. Para cada uma destas duas categorias, além dos vencedores, outros quatro projectos também serão mencionados com menções honrosas.

A data da cerimónia para a entrega dos prémios ainda está por definir, mas ocorrerá entre os meses de Maio e Junho de 2025. Os interessados em submeter candidaturas devem ler o regulamento e, de seguida, consultar o site ou enviar um e-mail para info@pontoverde.pt.