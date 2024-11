Fenómeno DANA pinta serra da Estrela de branco

O fenómeno DANA (depressão isolada em níveis altos), agora comummente conhecido por “gota fria”, que se tem verificado em Espanha, já começou a afectar Portugal. Esta quarta-feira, 13 de Novembro, a neve chegou à serra da Estrela, levando ao encerramento das estradas que, entretanto, já reabriram esta quinta-feira. Além disso, há cinco distritos sob aviso amarelo.

Também em Espanha foram dados alertas amarelos para a queda de neve, na cordilheira do Sistema Central. Numa breve análise ao DANA, feita pela World Weather Attribution no início de Novembro, pode ler-se: “Os resultados estão em linha com as evidências existentes de sinais de mudança climática em eventos extremos de chuva diária semelhantes que foram estudados em toda a Europa. Estão alinhados com a física básica e a chamada ‘relação Clausius-Clapeyron’, que descreve que uma atmosfera mais quente pode reter mais humidade, resultando num aumento de 7% de chuvas intensas, com 1 °C de aquecimento.”

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso amarelo da 12h às 18h desta quinta-feira e Santarém entre as 15h e as 21h. Em Faro e Beja o alerta vai vigorar esta sexta-feira, entre as 3h e as 21h.

Os troços encerrados ao trânsito na quarta-feira por causa da queda de neve reabriram esta manhã e já se circula sem restrições no maciço central da serra da Estrela, disse à agência Lusa uma fonte da Protecção Civil. Os veículos do Centro de Limpeza de Neve foram accionados no dia em que o manto branco preencheu o ponto mais alto de Portugal Continental.

“Está tudo transitável desde as 7h30, quando as estradas foram reabertas à circulação”, especificou fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

As ligações Piornos-Torre, Torre-Torre, Torre-Lagoa Comprida, Portela de Arão-Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Sabugueiro, na Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central, tinham sido fechadas às 16h de quarta-feira. Mais tarde foi também encerrada a circulação entre Manteigas e Piornos, na EN338.

A World Weather Attribution admite que os eventos meteorológicos que têm afectado a Península Ibérica “são causados por mudanças climáticas provocadas pelo homem”.