Paraguaii lançam o sexto álbum, Après Ski, e estreiam-no com Extraordinary beings

Esta quarta-feira, dia em que os Paraguaii lançam o seu sexto álbum de originais, Après Ski, estreia-se também um novo single com videoclipe, Extraordinary beings. Tal como o anterior, Waiting in the mountains, o actual videoclipe foi criado por Rolando Ferreira com recurso a Inteligência Artificial. Nele, diz o texto que acompanha o lançamento, fundem-se “elementos naturais e os cenários intergalácticos”, num espaço onde o ser humano se vê confrontado “com o seu próprio mito e origem” e enfrenta “um dilema cósmico”: “Será ele apenas uma criatura moldada pela Terra e pela evolução natural, ou é, na verdade, uma entidade transcendente, um ‘deus descendente’ de uma brecha entre mundos?” O final deixa uma pergunta em aberto: “Somos filhos da Terra ou descendentes de uma raça celestial?”

Formados em Guimarães, os Paraguaii foram de início um duo, com Giliano Boucinha e Zé Pedro Caldas, que mais tarde viria a ampliar-se para trio, com a entrada de Rolando Ferreira. Editaram em Dezembro de 2014 um primeiro single, She, pela Elephante MUSIK, seguindo-se-lhe, em Março de 2015, um segundo single, Black Ships, abrindo caminho, nesse mesmo ano, a um EP cujo título era o próprio nome do grupo, Paraguaii. Desde então percorreram vários palcos pelo país, parte deles em festivais, e lançaram mais quatro álbuns: Scope (2016), Dream About The Things You Never Do (2017), Kopernikus (2019) e Propeller (2021).