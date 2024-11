Rita Júdice acusa antecessora de ter gastado 20 milhões do fundo de modernização para pagar salários

Ministra da Justiça anuncia medidas legislativas anti-corrupção para “reforçar controlo das autarquias” e mostra-se surpresa com as carências que encontrou quando tomou posse.

A ministra da Justiça, Rita Júdice, admitiu esta quarta-feira no Parlamento que, quando tomou posse, nunca imaginou a gravidade das carências que afectavam este sector. “Encontrámos prisões com problemas no abastecimento de água, edifícios sem condições físicas para acolher funcionários, carrinhas de transporte de presos avariadas a caminho do tribunal, elevadores parados em edifícios de tribunais com sete andares”, descreveu a governante, no arranque da discussão do Orçamento do Estado de 2025 na especialidade.

“Foi grande a surpresa ao descobrir que o Fundo de Modernização da Justiça – destinado a promover projectos de modernização – tinha sido esvaziado dos seus 20 milhões de euros, para pagar salários e que não mais tinham sido repostos”, acusou a governante. Minutos mais tarde viria a esclarecer que o fundo foi entretanto recapitalizado, estando a ser equacionada a sua mobilização para melhorar as condições de segurança e de funcionamento das prisões.

“Quando tomei posse estava longe de imaginar que o nível de insuficiências que atingiam as prisões, os tribunais, conservatórias ou os centros educativos era tão drástico. Mas a realidade superava qualquer discurso batido da falta de meios”, declarou Rita Júdice, aludindo também às greves a que tinham aderido várias classes profissionais, e que no caso dos oficiais de justiça decorreu durante mais de um ano, embora com interrupções pelo meio.

“De herança, tinha-nos sido entregue um conjunto de diplomas que aprovavam investimentos que nunca foram concretizados. Nem os novos tribunais, nem as novas cinco prisões, apesar das cerimónias de lançamento de primeira pedra, vieram a conhecer a luz do dia”, prosseguiu a governante, recordando que entretanto os serviços prisionais já receberam novas carrinhas, tendo sido tomadas providências para que os elevadores do Palácio da Justiça de Lisboa voltassem a funcionar. Também foram firmados acordos entre um dos sindicatos de oficiais de justiça e a tutela que permitiram pôr fim à greve que mais impacto estava a causar.

“Estamos a pôr a casa em ordem. Uma casa onde não chova, onde os equipamentos funcionem e onde a tecnologia seja uma aliada no combate aos atrasos” processuais, disse também Rita Júdice, numa alusão aos tribunais onde continua a entrar água no Inverno.

Questionada pela deputada socialista Cláudia Santos sobre as intenções do Governo no que respeita ao combate à corrupção, a ministra anunciou algo que não fazia parte da agenda divulgada em Junho passado: "Estamos a preparar intervenções legislativas destinadas a reforçar o controlo das autarquias".

Reafirmando o compromisso em rever o novo estatuto dos oficiais de justiça o mais tardar até Janeiro, a titular da pasta deixou um aviso: não se tratará de uma mera revisão salarial, estando em cima da mesa o relançamento desta carreira, por forma a adaptar estes profissionais aos "desafios do futuro".