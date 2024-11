GNR averigua se detido no Algarve é o homem que fugiu à PSP em Lisboa

Foi detido esta quarta-feira, 13 de Novembro, um homem que poderá ser o cidadão argelino com um mandado de captura internacional que fugiu à PSP junto ao Tribunal da Relação de Lisboa. De acordo com informações apuradas pelo PÚBLICO junto fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o suspeito está detido no posto territorial de Lagoa. A GNR está agora a tentar identificar o homem pelo que se aguardando ainda a confirmação oficial de que esta é a pessoa procurada pela polícia.

Caso se venha a concretizar este cenário, o detido esteve foragido durante menos de 24 horas. A fuga aconteceu no momento em que era transportado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) até ao Tribunal da Relação de Lisboa. O suspeito ter-se-á libertado das algemas durante o percurso e fugiu no momento em que se dirigia para a entrada do tribunal. Correu para a zona do Chiado, local onde foi visto pelo última vez.

O cidadão argelino foi inicialmente detido no domingo na zona das partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ao abrigo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs. Em causa está o crime de fogo posto.

As buscas na zona em que se deu a fuga não deram frutos e o foragido conseguiu escapar ao controlo das autoridades. Terá conseguido viajar para o Algarve, de maneira ainda incerta, onde foi capturado esta quarta-feira.