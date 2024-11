Fundação Salesianos foi alvo de ciberataque e pede a possíveis afectados que fiquem atentos

Instituição assegura que accionou protocolos de segurança e contactou autoridades quando soube do sucedido. Aos titulares afectados apela para que “fiquem atentos a actividades suspeitas” nas contas.

A Fundação Salesianos, uma instituição de solidariedade social, divulgou, nesta terça-feira, 12 de Novembro, ter sido alvo de um ciberataque aos sistemas de informação. No comunicado emitido, o conselho de administração da fundação garantiu: “Até ao momento, não temos confirmação de que tenham sido comprometidos dados pessoais, mas foram tomadas todas as medidas para garantir que toda a informação pessoal permanece segura”.

A instituição, que pertence à Província Portuguesa da Sociedade Salesiana – Corporação Missionária, assegurou que, assim que se apercebeu do ocorrido, accionou “de imediato todos os protocolos de segurança” estabelecidos e emitiu o alerta para as autoridades competentes. A fundação acrescentou que tem uma equipa de especialistas a analisar a situação, de modo a “entender a extensão do incidente e restaurar a integridade e segurança dos sistemas”.

Na possibilidade de existirem lesados, a Fundação Salesianos promete informar a pronto os titulares afectados. No entanto, deixa a recomendação: “Fiquem atentos a actividades suspeitas, ou incomuns, nas contas e emails.”

“Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos o nosso compromisso com a privacidade e segurança dos dados pessoais. Agradecemos a vossa compreensão e paciência, enquanto trabalhamos para resolver essa situação”, termina o comunicado. À data desta notícia, a Fundação Salesianos não quis prestar declarações ao PÚBLICO.

Texto editado por Ana Maria Henriques