Caso EDP: juíza que decide recurso de Pinho foi casada com o procurador do julgamento

Os advogados do antigo ministro da Economia Manuel Pinho e da mulher, Alexandra Pinho, enviaram uma exposição ao Tribunal da Relação (TRL) a solicitar uma avaliação à imparcialidade de um dos três membros do colectivo que vai julgar os recursos do caso EDP. Em causa está o facto de a juíza Alexandra Veiga ter sido casada com o procurador Rui Batista, que representou o Ministério Público (MP) no julgamento e subscreveu a resposta aos recursos interpostos pelos arguidos.

