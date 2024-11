Brasil em alerta: duas bombas explodem em Brasília. Uma pessoa morreu

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Duas bombas explodiram na Praça dos Três Poderes, centro do Poder em Brasília, capital do Brasil. Uma em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), outra, em uma carro, próxima à Câmara dos Deputados. Um corpo foi encontrado próximo ao prédio da mais alta Corte do país. Agentes do Corpo de Bombeiros confirmaram a morte no local. A Praça dos Três Poderes foi isolada e o Esquadrão Antibomba faz uma varredura no local. O Exército foi acionado.

As explosões foram ouvidos por volta das 19h30 de Brasília (22h30 de Portugal), com muita fumaça. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que fazem a segurança do Palácio do Planalto correram para entender a situação assim que ouviram as explosões. O GSI informou que vai fazer varredura no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava mais no Planalto desde por volta das 17h30.

O prédio do STF começou a ser evacuado por volta de 20h (23h em território luso). Em nota, a Corte disse que os ministros foram retirados do prédio. "Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13/11), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz nota do Supremo. A corte havia encerrado a sessão de julgamento pouco antes das explosões.

A Polícia Militar (PM) do Distrito Federal cercou o local e informou que fará uma varredura para saber se há mais explosivos. "Quando acontece uma ocorrência com suspeita de explosivo, que tem explosão, é acionada a operação Petardo da PM, que o Batalhão de Operações Especiais, o Bope, vai até o local para fazer uma varredura para verificar se há mais explosivos. É possível que na explosão nem todos explosivos tenham sido detonados", disse o major da PM Raphael van der Broocke. "Para segurança de outras pessoas e até para remoção do corpo é necessário fazer essa varredura", completou.

Segundo uma testemunha, um homem passou em frente a um ponto de ônibus, que fica na Praça dos Três Poderes, deu um aceno a quem estava lá e logo depois se ouviu uma primeira explosão. "Os seguranças ouviram e quando estavam chegando, ele jogou a outra, aí eles se afastaram e recuaram", diz Layana Costa, funcionária do TCU.

A Polícia Federal informou que abrirá um inquérito para apurar a responsabilidade das explosões. O caso deve ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para ser inserido nas investigações sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.