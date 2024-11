Nuno Melo ataca PS: “Teremos que reportar à NATO que investimento da Defesa foi 300 milhões abaixo”

O ministro da Defesa Nacional e o PS envolveram-se nesta quarta-feira numa troca de acusações sobre o que ambos fizeram (ou não fizeram) em prol do sector, com Nuno Melo a atacar duramente os socialistas. O governante disse que terá que comunicar à NATO que, afinal, o Governo de António Costa forneceu à organização valores errados sobre o investimento em Defesa Nacional no ano de 2023.

"O valor de 1,48% reportado pelo Governo socialista à NATO não é verdadeiro e não se confirmou. Acabámos de saber que afinal o valor do investimento na Defesa foi de 1,34% e não de 1,48%. Estamos a falar de menos 300 milhões de euros, o que significa que aquilo que teremos de crescer até 2029 [quando o peso do investimento no PIB deverá ser de 2%] terá de implicar reforços orçamentais para compensar o buraco de 300 milhões", descreveu Nuno Melo na audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025 na área da Defesa.

Nuno Melo comparou esses 300 milhões com o "esforço" que foi feito nos últimos sete meses no sector, nomeadamente para ter cerca de 150 milhões de euros para aumentar os rendimentos dos militares através de actualizações salariais e de suplementos que foram reforçados ou os novos que foram criados, assim como medidas para os antigos combatentes. O ministro disse que, em vez de comprar quatro helicópteros esse valor teria dado para comprar 32, ou em vez das sete aeronaves para substituir os Chipmunk poderia ter comprado 43.

"Vocês não fizeram nada. Foram o maior desastre na Defesa nacional talvez da democracia portuguesa. (...) É muito fácil falar de contas certas e excedentes quando se gasta mas não se paga. Foi o que fizeram durante oito anos", apontou Nuno Melo, depois de o deputado socialista Luís Dias ter feito uma intervenção muito crítica em que até disse que "não há nada de novo" na proposta de orçamento da Defesa e apontando que os aumentos são todos inferiores aos do orçamento de 2024.

Sobre a diferença entre o valor do investimento em Defesa reportado à NATO e a percentagem agora apurada, o deputado do PS justificou que "tem a ver com a revisão do valor do PIB, que tem impacto no valor das execuções". Mas não se livrou de ouvir o ministro contrariá-lo logo a seguir, insistindo que se trata da diferença "entre o que foi previsto e o executado. Estamos a falar do que deviam ter feito e não fizeram."

Nuno Melo acusou ainda o PS de ser responsável por as Forças Armadas terem perdido, entre 2015 e 2024 um quinto do seu efectivo por falta de políticas que contribuíssem para a retenção e para a captação de novos militares.