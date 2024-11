Ministra pensa 70% do tempo no INEM. Sobra-lhe tempo para o SNS?

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, diz que passa 70% do tempo a resolver problemas do INEM. Debaixo de fogo, a ministra da Saúde atirou, nesta terça-feira, quaisquer decisões quanto às dificuldades de resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para quando forem conhecidos os resultados dos inquéritos em curso, que estão a averiguar se houve responsabilidades nos atrasos que poderão estar relacionados com a morte de pelo menos dez pessoas.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.