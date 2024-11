Fiona nasceu com o pêlo verde — mas a pitbull não é a única

Há cachorros que nascem com o pêlo verde, mas a cor provocada por um pigmento verde chamado biliverdina desaparece com o tempo.

Não é o primeiro caso no mundo, mas é extremamente raro. Uma pitbull que nasceu este mês destacou-se do resto da ninhada de cachorros de cor clara: Fiona nasceu com o pêlo verde. Esta particularidade ditou-lhe o nome "por causa do Shrek", explicaram os donos norte-americanos ao canal de televisão Wlox.

Pensa-se que a cor verde pode ser causada quando os cachorros de cor clara têm contacto, no útero da mãe, com um pigmento verde chamado biliverdina. É o mesmo pigmento que causa a cor verde em algumas “nódoas negras”.

Numa ninhada pode ser afectada apenas uma cria, uma vez que cada uma tem o próprio saco amniótico dentro do útero, explicou a veterinária Suzanne Cianciulli à CNN. Estes animais não ficarão para sempre verdes e o pigmento não afecta o seu bem-estar. A cor verde tende a desaparecer nas primeiras semanas de vida.

Antes de Fiona, já alguns casos de cachorros com pêlo verde tinham ficado conhecidos, como a cadela Shamrock nos EUA, no início deste ano, e de Pistachio, um cão italiano, em 2020.