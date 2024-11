Fotógrafos pelo Líbano: cada imagem equivale a 50 refeições quentes e 11 colchões

São imagens do dia-a-dia em países do Norte de África e Médio Oriente, dias passados na praia, paisagens e encontros de amigos. Coloridas e pacíficas, contrastam com as fotografias que chegam do Líbano desde Setembro, quando o conflito na vizinha Palestina e em Israel se alastrou ao país a braços com uma crise humanitária. Bastaram alguns dias para a guerra provocar 1,2 milhões de deslocados no Líbano, quase um quarto da população de 5,8 milhões.

É a pensar nas necessidades urgentes da população deslocada que a associação Fotógrafos pelo Líbano reuniu mais de 100 imagens e lançou uma venda solidária. Cada fotógrafo ofereceu uma fotografia em formato 20x30cm, ou equivalente, limitada a 15 exemplares. "À medida que o Inverno se aproxima e o número de refugiados em Beirute continua a aumentar, é crucial fornecer alojamento de emergência e distribuir refeições quentes", lê-se, no site do projecto das artistas Yasmine Chemali, Marguerite Bornhauser, Lara Tabet, Randa Mirza e Emma Zahouani Burlet.

As impressões estão à venda por 150 euros cada, o que equivale à doação de 50 refeições quentes, 11 colchões, 40 almofadas ou 18 kits para bebés às populações afectadas, garante a associação franco-libanesa Mon Liban d'Azur, para a qual revertem os lucros da venda solidária.