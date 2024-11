Trump e nós, europeus

No caso da defesa, os aliados europeus poderiam propor desde já investir não 2%, mas 3% do PIB. Antes que Trump peça 4%.

Donald Trump venceu. E venceu com uma vitória inequívoca. Venceu no voto popular e no colégio eleitoral. Ganhou a Casa Branca, o Senado e está prestes a ganhar a Câmara dos Representantes. E, mais, tem uma maioria que o apoia no Supremo Tribunal. Isto é, controla o executivo, o legislativo e o judicial. Gozará de uma excepcional concentração de poderes, a que os cientistas políticos chamam “engrandecimento do executivo”, e muitos receiam que ponha em causa o princípio dos pais fundadores da democracia americana: o sistema dos pesos e contrapesos.