Não é só Ricardo Salgado a ter Alzheimer. É o país todo

Que Arons de Carvalho seja eleito para a presidência do Conselho Geral Independente da RTP é do domínio da comédia. Que não haja sequer o mais leve sobressalto cívico já é do domínio da tragédia.

A prova de que a sociedade portuguesa ainda não ouviu falar vezes suficientes dos cúmplices políticos de José Sócrates – ou ouviu e teima em esquecer-se, o que vai dar ao mesmo – é que os seus cúmplices políticos continuam a subir às mais altas posições do Estado sem que ninguém se chateie com isso. Eu sempre me chateei e pretendo continuar a chatear-me. Enquanto tiver pio, estarei aqui a relembrar as vezes que forem necessárias que Sócrates e os seus próximos trabalharam durante seis anos para controlar televisões, jornais, bancos, empresas, reguladores e a própria justiça, perante a passividade geral.