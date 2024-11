Os democratas perdidos no seu labirinto

Trump nem sequer convenceu muito mais eleitores do que em 2020. A análise tem de ser: por que razão nem com um candidato como Trump os democratas conseguem vencer?

Chegou o Apocalipse, na forma de Trump outra vez no gabinete oval a partir de 20 de janeiro. Os perigos de uma nova administração Trump são evidentes. A União Europeia vai novamente ser um alvo — Trump não aprecia blocos que rivalizam economicamente com os Estados Unidos e preferia lidar com cada país separadamente com uma assimetria de poder mais vantajosa para o outro lado do charco. Quanto à Ucrânia, pouco mais nos resta que rezar que Trump não force um armistício cristalizando a situação atual. Para Taiwan, mantenho-me em negação mais uns tempos, em prol da paz de espírito.