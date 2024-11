Orbán, o “dissidente” da União Europeia

Viktor Orbán é primeiro-ministro da Hungria, país que aderiu à União Europeia em 2004. No entanto, não se coíbe de fazer críticas às lideranças das instituições europeias e oposição à maior integração europeia, reconhecendo, contudo, os benefícios económicos de o seu país integrar o bloco comunitário. Recentemente, afirmou que a Ucrânia “é uma guerra perdida e que o tempo não está a favor de Zelensky”. Ou seja, Orbán, no fundo, regozija-se que os russos já tenham usurpado cerca de 20% do território ucraniano. Por isso, Orbán não deixa de ser um cavalo de Tróia introduzido na comunidade. Enquanto os restantes membros da UE apoiam, incondicionalmente, a Ucrânia e são unânimes que à luz do direito internacional os russos usurparam, indevidamente, território ucraniano que não lhes pertence, Orbán não deixa de mostrar que é amigo de Putin e que nutre admiração pelo histrião da política americana que é Trump — “les beaux esprits se rencontrent”. Conclusão: se os países da UE resolverem tomar posições como as do líder húngaro e cultivarem as suas amizades, bem poderá acontecer que a UE venha a ter os dias contados e se possa fragmentar e pulverizar. Tal como desejará Putin.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Anti-semitismo vs. islamofobia

O desporto não pode despertar ódios. Os atletas não podem ser confundidos com partidos políticos. A propósito dos incidentes ocorridos em Amesterdão antes e depois da partida de futebol para a Liga Europa entre o Ajax e o Maccabi de Telavive, uma pergunta não fica em posição de fora de jogo: Israel faz parte do território europeu para disputar a Liga Europa de futebol? Segundo o jornal Record, a violência começou quando adeptos israelitas atacaram casas com bandeiras palestinianas nas janelas. A violência consequente contra adeptos israelitas é condenável. Irá Marcelo Rebelo de Sousa dizer “foram eles que começaram”? Joe Biden não deve ter visto todas as imagens. No entanto, afirmou tratar-se de anti-semitismo. E porque não, e também, de islamofobia? Cada dia que passa a Europa perde identidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Fome em Gaza

O comportamento de Israel, ao impedir a entrada de camiões que transportam ajuda alimentar mais do que necessária para alimentar milhares de pessoas, é vergonhoso, inadmissível e desumano e está deliberadamente a condenar à fome milhares de palestinianos que, além de estarem cercados por Israel, continuam a ser bombardeados pela Força Aérea israelita. Quantos mais milhares de palestinianos vamos permitir que possam morrer à fome? Tenhamos vergonha e façamos ouvir a nossa voz. Não pode valer tudo.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Excesso de construção no Porto

Está a haver um excesso de construção no Porto. Determinadas freguesias do Porto, casos de Paranhos e Ramalde, parecem constantes estaleiros. E além de irem encolhendo os espaços verdes, veja-se Ramalde, vai aumentando o parque automóvel e a circulação de viaturas em ruas, mesmo nas que já estão em total saturação. Talvez fosse tempo de analisar o efeito/benefício desta constante construção. O efeito na tal saturação automóvel e na diminuição de espaços verdes, o efeito em mais habitação, para suprir faltas. Basta circular no Porto para ver como o trânsito é excessivo ou para ver guindastes e obras em todo os lados, de sobremaneira nas freguesias referidas.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O melhor de Marques Mendes

A dois dias das presidenciais americanas de 5 de Novembro, Clara de Sousa confronta Marques Mendes: “Tudo indica que iremos ter uma luta renhida entre os dois candidatos e ao que parece os temas da inflação e o da imigração são os de maior importância.” Marques Mendes responde: “Sim, embora os problemas da inflação e o da imigração sejam mais uma percepção do povo americano do que o são na realidade.” Clara de Sousa acrescenta: “Alimentados pelas redes sociais.” Marques Mendes: “Sem dúvida para favorecer uma vitória de Donald Trump.”

Cinco dias após as eleições americanas, Clara de Sousa confronta Marques Mendes: “Como se pode explicar esta enorme vitória de Trump?” Este responde com toda a ligeireza : “Os sinais estavam lá todos. Havia uma sondagem que mostrava que 70% dos americanos reprovaram a liderança política dos democratas e os graves problemas com uma imigração massiva e descontrolada fizeram o resto.”

Fernando Ribeiro, S. João da Madeira