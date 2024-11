Quem é quem na nova administração Trump?

Primeiros nomeados indicam que o Presidente eleito dos EUA quer evitar as divergências internas do primeiro mandato.

À primeira vista, algumas das nomeações para importantes cargos na próxima Administração Trump, como a de Pete Hegseth — um dos apresentadores do programa preferido de Donald Trump no canal Fox News —, e a de Kristi Noem — uma governadora republicana que matou a tiro um dos seus cães por lhe ter "arruinado" um dia de caça ao faisão —, podem indicar que o segundo mandato do Presidente eleito dos Estados Unidos não vai ser muito diferente do ambiente caótico que marcou a sua primeira passagem pela Casa Branca.

