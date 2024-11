Pelo menos um morto em explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília

Duas explosões abalaram esta noite de quarta-feira o centro de Brasília, a capital do Brasil. Os bombeiros locais indicam a morte de uma pessoa, encontrada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

As explosões registaram-se na Praça dos Três Poderes. Um dos rebentamentos terá tido origem numa viatura com explosivos no porta-bagagens, junto à Câmara dos Deputados. Segundo testemunhas citadas pelo portal noticioso UOL, o outro rebentamento terá sido causado por um indivíduo com explosivos numa mochila ou num saco, que os terá accionado junto ao STF.

Não há, até ao momento, registo de outras pessoas mortas ou feridas no incidente. Desconhece-se a eventual motivação do aparente ataque.

Tanto o STF como a Câmara dos Deputados estavam em sessão quando as explosões ocorreram. Os juízes do Supremo foram retirados do plenário em segurança.

Toda a zona, incluindo parte da Esplanada dos Ministérios, encontra-se encerrada pela Polícia Militar.