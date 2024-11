Gaza: Israel ignorou ultimato, mas EUA não suspendem ajuda militar

A situação humanitária na Faixa de Gaza “é ainda mais grave hoje do que há um mês”, concluíram oito organizações internacionais num relatório pedido pela Administração de Joe Biden. Estas ONG acusam o Governo israelita de ignorar o ultimato dos Estados Unidos, que ameaçaram com sanções se Israel não adoptasse medidas para melhorar a crise no enclave no prazo máximo de 30 dias. Ao mesmo tempo que Washington deixa claro que não haverá consequências para o aliado, Antony Blinken defendeu que “este deveria ser o momento de acabar com a guerra”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt