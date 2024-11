Começa julgamento de voluntário da polícia que terá violado e assassinado médica na Índia

Um tribunal do estado de Bengala ocidental, no leste da Índia, iniciou na segunda-feira o julgamento de um voluntário da polícia acusado de violar e assassinar uma médica num hospital público, em Agosto, um caso que levantou novamente o problema da falta de segurança e violência sexual contra as mulheres na Índia.

O corpo da médica foi encontrado numa sala de aula do Hospital Universitário RG Kar, em Calcutá, capital do estado. A polícia federal deteve um voluntário da polícia, Sanjay Roy, suspeito de cometer os crimes. Depois de acusado, Roy disse que estava "completamente inocente" e que estava a ser incriminado, segundo noticiou a imprensa local.

O processo judicial reacendeu as críticas sobre o fraco desempenho da Índia em matéria de segurança das mulheres, apesar da introdução de leis mais rigorosas na sequência da violação em grupo e do assassínio de uma mulher num autocarro em Nova Deli, em 2012. O caso também veio revelar a falta de segurança dos hospitais públicos na Índia, já que muitos não dispõem de instalações básicas, incluindo câmaras de videovigilância e serviços de segurança.

Cerca de 128 testemunhas serão ouvidas durante o julgamento, disseram fontes judiciais à Reuters, com as audiências a realizarem-se diariamente, uma vez que as autoridades procuram acelerar o processo, que está a ter grande visibilidade. As audiências não serão abertas ao público.

Uma fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que o pai da médica prestou depoimento na segunda-feira.

Para além de Roy, a polícia federal indiana declarou ter detido o responsável pela esquadra da polícia local e o superintendente do hospital por alegada adulteração de provas. Irregularidades no caso, como o facto de a morte ter sido inicialmente dada como suicídio, bem como a suspeita de envolvimento de mais do que uma pessoa no crime, desencadearam protestos entre os profissionais de saúde depois de o caso ter sido conhecido e aumentaram a pressão do público, dos tribunais e das principais agências de investigação.

A 17 de Agosto, a Associação Médica Indiana (IMA) iniciou uma greve geral de 24 horas, paralisando os serviços médicos não essenciais em todo o país, em protesto contra a violação e homicídio da médica.

A ministra-chefe de Bengala ocidental, Mamata Banerjee, reuniu-se com os manifestantes pouco depois e concordou com a maior parte das suas exigências. Os médicos, que aceitaram por fim à greve, disseram que iam acompanhar a situação e pressionar o governo local para que sejam feitas mudanças.