John Krasinski é o “homem mais sexy do mundo”, diz a revista People

O actor e realizador John Krasinski foi nomeado, nesta quarta-feira, o “homem mais sexy vivo” da revista People para 2024, substituindo Patrick Dempsey, o galã de Anatomia de Grey.

“Na verdade, foi um apagão imediato. Zero pensamentos”, confessou Krasinski à People sobre o modo como reagiu ao anúncio. O actor é talvez mais conhecido pelo seu papel sardónico de bom rapaz na comédia televisiva The Office.

“A não ser que talvez eu esteja a ser enganado. Não é assim que eu acordo, a pensar: ‘Será este o dia em que me vão pedir para ser o Homem Mais Sexy Vivo?’ E, no entanto, foi o dia em que vocês o fizeram. Vocês elevaram realmente a fasquia”, acrescentou à revista norte-americana que anualmente faz esta escolha.

Krasinski, 45 anos, disse que, de todas as oportunidades que teve como actor, ser um homem de família na vida real é o mais gratificante. O artista prefere ser um marido e pai que vive feliz em Brooklyn com a sua mulher, a actriz Emily Blunt, 41, e as suas filhas Hazel, 10, e Violet, 8. O casal está junto há 14 anos.

Foto Capa da "People" desta semana DR

À revista, o actor contou que estava especialmente entusiasmado por contar as novidades à mulher, dizendo que “houve muita alegria em contar-lhe”. Blunt brincou que planeia colocar papel de parede na casa deles com a capa da People com Krasinski, se ele receber o título. O actor disse ainda que as filhas iam adorar ver essa capa a decorar as paredes da casa e, brincando, acrescentou que não seria nada estranho.

Sobre a reacção da mulher, reflectiu: “É aquela coisa linda de quando estamos casados com alguém, estamos constantemente a aprender, a mudar e a evoluir.” E acrescentou: “E eu tenho muita sorte de passar por tudo isso com ela.”

Foto Emily Blunt e John Krasinski estão juntos há 14 anos e têm duas filhas MARIO ANZUONI/Reuters

Recentemente, Krasinski escreveu e dirigiu a comédia IF: Amigos Imaginários, com Ryan Reynolds e que também protagoniza; e realizou Um Lugar Silencioso, em 2018, um filme rodado totalmente sem diálogos e cujo papel principal é de Emily Blunt.

O actor rematou que o novo título vai mudar muito pouco as coisas em casa. “Acho que [Emily] me vai obrigar a fazer mais tarefas domésticas”, brincou. John Krasinski sucede a Patrick Dempsey no papel do homem mais sexy vivo, numa lista que inclui Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend ou Idris Elba.