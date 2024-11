Chiara Ferragni e Fedez chegam a acordo de separação. Influencer pedia 20 mil euros mensais

A influencer Chiara Ferragni e o cantor Fedez acabam de assinar um acordo de separação, avança a imprensa italiana, detalhando que Ferragni não conseguiu a pensão de alimentos que pedia. “Após longas negociações, Chiara Ferragni e Fedez assinarão o acordo de separação e, consequentemente, o divórcio”, declara o comunicado, que ainda expõe como funcionará a custódia partilhada dos dois filhos do casal, Leo, de 6 anos, e Vittoria, de 3.

O acordo determina que o rapper será responsável por pagar “directa e integralmente” a escola das duas crianças, em Milão — cerca de 20 mil euros anuais por cada um —, bem como as despesas médicas dos meninos, diz o Corriere della Serra. Ou seja, Fedez não terá de suportar qualquer pensão de alimentos à ex-mulher, ao contrário do que Ferragni pedia inicialmente — a influencer exigia 20 mil euros mensais.

Os advogados de ambas as partes contam duas versões da história. Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, que representam Fedez, garantem que o rapper contestou o pedido da ex-mulher dada a fortuna de Ferragni. Já Daniela Missaglia, advogada de Chiara Ferragni, garante que a influencer desistiu do pedido de pensão de alimentos para evitar levar o processo a tribunal.

Depois do divórcio, oficializado só daqui a seis meses, as crianças vão passar igual tempo com o pai e a mãe, determina o acordo. Contudo, Daniela Missaglia fez questão de salientar que as crianças “serão colocadas predominantemente com a mãe”. Depois de terem exposto a rotina da família no reality show para a Prime Video, intitulado Ferragnez; agora, qualquer um dos progenitores terá de pedir autorização ao outro para publicar fotografias ou vídeo de Leo e Vittoria nas redes sociais.

Os rumores de separação do casal começaram a surgir no início deste ano, quando ambos deixaram de publicar fotografias juntos nas redes sociais. Chiara Ferragni e Fedez casaram-se em Setembro de 2018 numa celebração luxuosa que durou vários dias em Noto, na Sicília. Sem qualquer comunicado a anunciar o divórcio, a notícia foi confirmada pela influencer numa entrevista no talk show Che tempo che fa. “É um período de crise, como outros que já tivemos no passado. Este é um pouco mais forte. Vamos ver, não sei”, declarou.

Mais tarde, noutra entrevista, o marido também levantou o véu sobre a situação: “Chiara e eu passamos por muitos momentos difíceis, a minha doença. Foram três anos muito complicados e infelizmente, não aguentámos.” De lembrar que Fedez foi diagnosticado com cancro do pâncreas em 2022.

Nas últimas semanas, Chiara Ferragni foi fotografada aos beijos com Giovanni Tronchetti, herdeiro da Pirelli, mas a relação não é oficial para já. A influencer continua a enfrentar as consequências de um processo judicial por “práticas comerciais desleais” na venda de um pandoro de Natal, cujos lucros deviam ter sido doados para instituições de solidariedade, mas não chegaram ao destino.

A 4 de Outubro, o Ministério Público italiano anunciou o fim da investigação e confirmou a acusação de crime de fraude agravada. O donativo para o hospital pediátrico Regina Margarita, em Turim, devia ter sido de 50 mil euros, enquanto as empresas de Chiara Ferragni lucraram mais de um milhão de euros com a iniciativa do bolo de Natal temático.

A polémica levou a influencer não só a perder seguidores, como a sofrer com o cancelamento de contratos publicitários com a Coca-Cola ou a marca de óculos Safilo. Só em 2022, detalha o El País, Ferragni lucrou mais de dez milhões de euros em colaborações e patrocínios. Aos 37 anos, a italiana é considerada a pioneira do ofício de influencer, depois de ter criado o blogue Blonde Salad em 2008.