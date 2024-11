Camila fala sobre o seu estado após infecção respiratória: “Espero estar a recuperar”

A rainha, de 77 anos, foi forçada a cancelar uma série de compromissos e faltou ao evento do último fim-de-semana do Dia da Lembrança depois de ter adoecido.

A rainha Camila de Inglaterra já regressou ao trabalho, nesta terça-feira, depois de na semana passada ter cancelado a sua agenda na sequência de uma infecção do trato respiratório inferior, adiantando que está “a recuperar”.

Camila, de 77 anos, foi forçada a cancelar uma série de compromissos e faltou ao evento do último fim-de-semana do Dia da Lembrança depois de ter adoecido, mas sentiu-se suficientemente forte para organizar uma recepção em Clarence House para os autores pré-seleccionados para o Booker Prize.

“Estou a recuperar, estas coisas demoram sempre algum tempo a desaparecer”, disse ao autor Percival Everett durante o evento, cita a Reuters. “Pensamos que já nos livrámos delas, mas depois elas ficam um pouco mais tempo.”

Uma fonte real disse que a rainha tinha sofrido uma infecção respiratória, mas que não havia preocupação de maior com a sua saúde, numa altura em que a família real lida com o facto de o rei Carlos III estar a ser tratado a um cancro não especificado, tal como a mulher de William, Kate, que, entretanto, tem vindo a aumentar as suas presenças em público.

Ainda no domingo, a princesa de Gales assistiu às cerimónias do Dia da Lembrança, que, desde o fim da Primeira Guerra, serve para homenagear, nos países da Commonwealth, os sacrifícios dos membros das Forças Armadas e civis em tempos de guerra; dois dias antes, Kate marcou presença no Festival da Lembrança, no Royal Albert Hall.