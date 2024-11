Manteigas: Festival de Fotografia de Paisagem, 10 anos a “celebrar a natureza”

"As Estações da Paisagem" é a temática central do Imaginature - Festival de Fotografia de Paisagem, que celebra dez anos e vai decorrer em Manteigas este fim-de-semana, dias 16 e 17 de Novembro.

Durante dois dias, fotógrafos profissionais e amadores serão desafiados a captar a forma como as estações do ano influenciam e transformam a paisagem natural daquele concelho serrano do distrito da Guarda.

Além de passeios fotográficos, o festival conta com demonstrações de equipamento, ciclos de apresentações, um jantar convívio e a entrega dos prémios do Concurso de Fotografia de Manteigas - Imaginature, Fotógrafo de Paisagem do Ano, o mais antigo do país.

Já na Sala de Exposições de Manteigas vai estar patente a exposição do fotógrafo local Miguel Serra, intitulada "Covão da Ametade: As Quatro Estações", até ao final do mês.

Este ano participam oradores e fotógrafos de renome mundial na fotografia de natureza, como os portugueses António Sá, Luís Quinta, Mário Cunha, Miguel Serra, Nuno Cabrita e Tânia Araújo, bem como os britânicos Lizzie Shepherd e Matt Oliver.

Luís Afonso, programador do Imaginature, refere, em nota à imprensa, que a escolha do tema desta edição foi pensada para "evidenciar a beleza e a complexidade das mudanças sazonais, que oferecem uma paleta infinita de cores e formas a quem se dedica à arte da fotografia de paisagem".

Já para Flávio Massano, presidente da Câmara Municipal de Manteigas, "o Imaginature não só divulga a riqueza natural da Serra da Estrela, como também posiciona Manteigas como um destino de excelência para a fotografia e o turismo sustentável".

A assinalar os dez anos do Imaginature será estreada uma nova imagem, desenhada pelo Sandra Pinho Creative Studio, em parceria com a Ana Melo Design & Strategy.

Mais informações no site oficial.