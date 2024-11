Kia EV3 apresenta-se como solução eléctrica para a família

Se, ao olhar para o novo Kia EV3, se tiver a sensação de se estar perante um EV9 que foi à máquina e encolheu, não se estará assim tão longe da realidade. O mais compacto da gama eléctrica do emblema sul-coreano foi beber muito ao modelo de topo da Kia, oferecendo níveis de tecnologia pouco comuns ao segmento em que se insere, como a estreia na marca de um assistente com ChatGPT, que, tal como o streaming de vídeo, será disponibilizado com uma actualização de software durante o próximo ano.

Com 4,3 metros de comprimento, o EV3 encaixa-se no nível inferior do segmento C, ao mesmo tempo que consegue, pelo seu preço, a partir de 38.490€ com campanha (ou 30.447€ + IVA no caso das empresas), competir com alguns concorrentes que, também movidos a electricidade, se encontram no topo do segmento B.

Entre os trunfos está uma bateria de duas capacidades distintas, de 58,3 kWh e de 81,4 kWh, que lhe permitem reclamar uma autonomia entre os 436 e os 605 quilómetros, respectivamente, sobretudo graças a uma boa eficiência, com consumos médios nos 14,9 kWh.

Foto A consola pode incluir um tabuleiro deslizante, capaz de servir de mesa de apoio dr

Para tal, explica a Kia, houve um esforço no sentido de reduzir ao máximo o coeficiente de arrasto, que se salda nos 0,263, a começar pela introdução de aletas de ar activas e pelo desenho da carroçaria, como se fosse um barco, com a traseira ligeiramente menor que a frente, para facilitar o fluxo do ar, mas passando também pelo design das rodas, por novas protecções das soleiras das portas ou por oito peças que cobrem a zona inferior da carroçaria. Mas a poupança de energia também pode ser conseguida pelo condutor, se adoptar o iPedal, configurável em vários níveis, e trabalhar o sistema de travagem regenerativa, que chega com modo automático.

“Projectado e construído para responder às diversas necessidades e estilos de vida distintos dos clientes em toda a Europa”, o Kia EV3 “prova como um modelo eléctrico de grande volume pode fazer parte de um amplo ecossistema que inclui pagamentos no automóvel, actualizações over-the-air, carregamento bidireccional…” Quem o afirma é Marc Hedrich, presidente e director executivo da Kia Europe, que destaca estes aspectos de “conveniência”.

Assente na plataforma E-GMP, desenvolvida para veículos eléctricos, o EV3 apresenta-se com tecnologia de carregamento rápido de 400V, o que faz com que precise apenas de meia hora para recarregar até aos 80%, seja qual for a bateria, beneficiando de tecnologia vehicle-to-load (V2L), para carregar pequenos aparelhos, mas estando apto também para vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home (V2H) e vehicle-to-building (V2B), ou seja, o automóvel é capaz de fornecer energia à rede, à casa e até a um edifício.

Foto A versatilidade do habitáculo foi trabalhada para reclamar uma veia familiar dr

Para quem o irá ocupar, importa sublinhar o espaço a bordo – percepcionado e real, com uma largura de 1850mm, em que todos os ocupantes conseguem viajar com conforto. No interior, destaca-se ainda a inclusão de soluções de arrumação inteligentes, mesas deslizantes e a iluminação ambiente. Mas também um painel digital constituído por um ecrã triplo panorâmico, com dois ecrãs tácteis de 12,3 polegadas e um de 5,3 polegadas, a dividir os dois primeiros, para o controlo da climatização. Isso não significa que os controlos físicos tenham desaparecido, com as mais importantes funções ainda a poderem ser realizadas através de botões.

Para já, o EV3 é servido com tracção dianteira, com um sistema eléctrico de 204cv com um binário máximo de 283 Nm, para uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e uma velocidade máxima de 170 km/h, mas a Kia adianta ter planos para lançar uma variante de tracção integral, com mais um motor e mais potência.

Com o grupo propulsor disponível, há dois níveis de equipamento: Drive, Tech e GT-Line. O primeiro apresenta-se a partir de 39.900€ para particulares, com jantes de 17'' e chave digital; o segundo, com jantes de 19'', consola deslizante e assistente de ângulo morto, desde 44.490€; e, no topo da gama, com bancos aquecidos e iluminação integral em LED, desde 47.500​€. Em qualquer dos casos,há desconto de mil euros de campanha de lançamento.