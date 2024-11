Açores, primeiro arquipélago do mundo com certificação ouro no turismo sustentável

Ilhas açorianas conseguem ouro da EarthCheck. “Preservar as nossas paisagens naturais, cultura e modo de vida”, diz presidente do Governo Regional, para “proteger os Açores para as próximas gerações”.

"A obtenção da Certificação Gold pela EarthCheck representa um marco que sublinha a dedicação dos Açores à sustentabilidade", anuncia o Governo regional, indicando que o "reconhecimento surge após cinco anos consecutivos de cumprimento dos rigorosos padrões da EarthCheck, que abrangem aspectos fundamentais da gestão ambiental, envolvimento da comunidade local e práticas de sustentabilidade para destinos". Em 2019, os Açores tornaram-se o primeiro arquipélago com certificado de destino turístico sustentável. Mas havia mais níveis a cumprir, tendo o arquipélago atingido o nível final de "prata" em Dezembro passado. Agora, chegou por fim o "ouro".​

"A certificação, concedida pela EarthCheck, organização líder mundial em benchmarking científico, certificação e consultoria para viagens e turismo", refere o Governo regional em nota à imprensa, "reflecte o compromisso duradouro dos Açores com a protecção do seu ambiente natural único, rica biodiversidade e património cultural".

“Esta certificação representa não só um elevado nível de resiliência, mas também uma atitude de compromisso com o futuro dos Açores”, defende, por seu lado, José Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores. “É uma honra e um reflexo do trabalho árduo e da dedicação de todos os açorianos para preservar as nossas paisagens naturais, cultura e modo de vida. O nosso compromisso vai além da certificação – é sobre proteger os Açores para as próximas gerações", comenta o responsável.

A certificação de nível ouro desta auditora global parte das análises ao "desempenho da organização em áreas como conservação de recursos, protecção de ecossistemas e gestão de resíduos. Para alcançar e manter esta certificação, os Açores demonstraram melhorias contínuas em áreas como eficiência energética, gestão da água, redução de resíduos e protecção da flora e fauna locais", adianta-se no comunicado.

Para chegar ao ouro, segundo o Governo regional, foram postas em prática várias medidas, "em parceria com empresas e grupos comunitários". Entre elas, defende-se, criou "opções de viagem ecológicas, promoveu práticas responsáveis de gestão de resíduos e aumentou a consciencialização sobre a conservação ambiental".

"O resultado tem sido um modelo de crescimento sustentável que acolhe visitantes enquanto garante que o turismo não compromete os recursos naturais dos Açores nem o bem-estar das suas comunidades", garante o Governo regional.

“Sendo o primeiro arquipélago do mundo a obter a Certificação Gold, este marco representa um novo capítulo no turismo sustentável. Estamos orgulhosos em ver os Açores a estabelecer um exemplo inspirador e a demonstrar que proteger o ambiente anda de mãos dadas com o fortalecimento das comunidades locais", comenta, por seu lado, Stewart Moore, CEO e fundador da EarthCheck, que apresenta no seu currículo trabalho "com Governos, empresas e comunidades em mais de 70 países para alcançar resultados sustentáveis e promover o turismo responsável".