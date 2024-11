Descarbonizar Portugal: como definir a estratégia certa?

Alcançar a neutralidade carbónica até 2050 é mais do que uma meta para a sustentabilidade. Trata-se de uma oportunidade para diminuir os efeitos das alterações climáticas e posicionar as empresas portuguesas como líderes numa economia verde. A transição poderá criar crescimento económico e empregos, ao mesmo tempo que promove a competitividade. Portugal tem estado na vanguarda da implementação de várias iniciativas sustentáveis, mas o caminho rumo à descarbonização total apresenta desafios complexos que exigem uma reformulação dos sectores da energia, indústria, transportes e consumo.

Neste panorama é essencial compreender que soluções estão a ser adoptadas por diversas empresas e sectores. Na conferência “Descarbonização: que caminho para Portugal?” pretendemos promover o debate sobre a temática, mas também apresentar casos de empresas pioneiras, de forma a encontrar novas soluções.

Na abertura, Sandra Winkler, directora senior - insights do World Energy Council, apresenta uma visão global sobre políticas energéticas sustentáveis.

O primeiro painel do dia é dedicado ao sector da Energia e conta com a participação de Ana Luís de Sousa, em representação da Associação Portuguesa de Energia, João Martins de Carvalho, administrador E-REDES e Nevin Alija, embaixadora para Portugal do Pacto Climático da União Europeia. Em análise, estará o tema da transição energética e como podemos diversificar a matriz energética.

Este evento irá reunir empresas, academia e decisores, num debate sobre os impactos – actuais e perspectivados – de uma estratégia que não é apenas de carácter urgente para a sustentabilidade ambiental, mas também estruturante para a competitividade económica do país. Com vários painéis de debate dedicados aos eixos estruturais do processo de descarbonização e contando com a intervenção de especialistas de relevo, este é um evento a não perder, tanto para empresários, legisladores e cidadãos empenhados no processo de redução da pegada carbónica.



Os exemplos práticos também vão estar em destaque, com a apresentação de um estudo de caso, apresentado por Sérgio Goulart Machado, director de Hidrogénio e Renováveis da GALP, dedicado à estratégia de transformação para a neutralidade carbónica.

No sector da indústria, o grande desafio é o da necessidade de adoptar práticas de produção mais sustentáveis. Um cenário que implica uma reavaliação dos processos industriais, a promoção da economia circular e a implementação de tecnologias de baixa emissão. O painel "Transformar a indústria: qual o caminho?" vai contar com a presença de Sandro Conceição, director de Co-Processing & Renewable Eenergies da CIMPOR, José Costa Pereira, director de Energia da VEOLIA e Manuel Gil Antunes, Chief Executive Officer da HYCHEM.

A mobilidade e as "Smart Cities" vão igualmente estar em foco, com intervenções de Marcus Torres, country manager da ChargeGuru, Luís Tiago Pereira, responsável pela área de Smart Cities e Iluminação Pública da E-Redes, Emília Baltazar, coordenadora do ISEC Lisboa para a Sustentabilidade na Gestão Aeronáutica e chairwoman do IX RIDITA e Catarina Selada, head of Policy no CEIIA. Este painel explorará os desafios e as oportunidades para transformar as cidades portuguesas em ambientes mais sustentáveis.

Para avaliar a importância dos dados na tomada de decisão, Ricardo Jorge Bessa, coordenador do Centro de Sistemas de Energia do INESC TEC, apresenta alguns casos práticos em que a análise de dado foi crucial.

Os cidadãos e empresas desempenham também um papel indispensável nesta mudança. Nesse sentido, a conferência irá também incidir sobre o retalho e consumo, quer na óptica dos retalhistas, quer dos consumidores. Cristina Câmara, directora de Sustentabilidade da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição da APED e Maria João Veiga diretora da Academia da AICEP, vão debater o consumo responsável e as práticas sustentáveis necessárias para uma economia de baixo carbono.

O último painel do dia será dedicado a “Investimento e Governança”, com especialistas como João Gaspar Marques - conselheiro estratégico da Decarb.earth, José Tavares, Chief Operating Officer da SAP e José Costa Pinto – membro da direcção do Instituto Português de Corporate Governance.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, abordará o compromisso de Portugal com a descarbonização e as futuras etapas que o país enfrentará no contexto europeu.

Esta iniciativa é uma oportunidade única para impulsionar a troca de ideias e soluções inovadoras, num contexto em que os desafios energéticos e ambientais exigem acções céleres e coordenadas. Não perca a oportunidade de assistir a este evento.