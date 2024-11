SIBS e duas congéneres europeias realizam primeira transferência MB Way internacional

A SIBS, com o MB Way, em parceria com a Bancomat (Itália) e a Bizum (Espanha e Andorra), realizaram esta quarta-feira as primeiras transacções de pagamento instantâneas transfronteiriças, realizadas através de aplicações (app) telemóveis. É um passo para promover a interoperabilidade dos pagamentos na Europa.

O palco escolhido para o lançamento da nova funcionalidade, desenvolvida pelas três empresas de pagamentos, foi a Web Summit, a decorrer em Lisboa.

A iniciativa, que recebeu o nome de código EuroPA –​ European Payments Alliance, envolveu equipas de trabalho multidisciplinares das entidades, representando "o primeiro passo para a interoperabilidade entre mais de 45 milhões de utilizadores e mais de 182 instituições financeiras”, anunciou a empresa portuguesa.

De acordo com a informação divulgada, “a partir de 2025, este serviço estará amplamente disponível, inicialmente em Itália, Portugal e Espanha, com planos de expansão por toda a Europa”, uma vez que “decorrem aproximações com outras soluções que poderão aderir a este projecto e estender o âmbito do projecto EuroPA a outros países”.

“Com esta iniciativa de conexão entre soluções diferentes, o MB Way/SIBS posiciona-se como pioneiro na criação de uma rede de pagamentos transfronteiriços pan-europeia, lançando as bases para uma experiência de pagamento mais eficiente, segura e universal”, lê-se no comunicado.

Madalena Cascais Tomé, presidente executiva da SIBS, destaca o compromisso da empresa “com a inovação”: “Através da interoperabilidade nos pagamentos instantâneos vamos continuar a trazer novas funcionalidades e mais opções aos utilizadores MB Way, fornecendo ferramentas para pagamentos rápidos, seguros e interoperáveis", afirma.

O número de utilizadores do MB Way já atingiu os seis milhões, de acordo com informação recente da SIBS.

Para além dos pagamentos, a aplicação para telemóveis também passou a ter uma nova funcionalidade, através do MB Way Up, ao permitir aos seus utilizadores “adicionar cartões de fidelização, para que possam ter todos os seus cartões de cliente e respectivos descontos num único serviço”.