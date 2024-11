Paddy Cosgrave: “Fizemos cinco milhões de lucro. Espero poder ficar cá para sempre”

Presidente da Web Summit fala num ano recorde e receitas a crescer 30%. Confirma conversações com Japão, Coreia do Sul e Singapura, para regressar à Ásia, bem como o interesse em estrear-se em África.

A vida corre bem à Web Summit (WS). Paddy Cosgrave pode ter-se esquecido de viajar até Lisboa com meias suficientes — o antigo campeão nacional de ténis Frederico Gil (que é o "treinador" do empresário irlandês quando este último está na capital portuguesa) emprestou-lhe uns pares da marca com a qual colabora (e Paddy começou a conferência de imprensa mostrando-as) —, mas a empresa organizadora da WS sairá de 2024 com os bolsos cheios.