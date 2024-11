Violência na AG do FC Porto. Tribunal ouve Madureira após analisar 23 horas de vídeos

Fernando Madureira e a mulher vão finalmente falar à juíza de instrução sobre os incidentes na Assembleia-Geral (AG) do FC Porto de Novembro de 2023, depois de o tribunal finalizar a análise às 23 horas de imagens do circuito de videovigilância do Estádio do Dragão e pavilhão Dragão Arena. É expectável que Fernando Madureira negue ligação aos incidentes de violência, algo que fez após ser detido. À entrada para o tribunal, Sandra Madureira preferiu não prestar declarações. Já a advogada de Fernando Saul, Cristiana Carvalho, diz que a acusação do Ministério Público (MP) não é sustentada nas imagens vistas nas últimas sessões, não esperando que o seu cliente seja ouvido já esta quarta-feira.

Estamos a praticamente a três semanas do fim do prazo da prisão preventiva e o tribunal corre em contra-relógio para proferir uma decisão instrutória antes que Madureira seja libertado. Todas as tentativas da defesa de trazer o ex-líder dos Super Dragões para casa nos últimos dez meses foram rejeitadas. O tribunal considera que a saída deste da prisão acarretava riscos de perturbação de inquérito. Por esse motivo, Madureira está em prisão preventiva desde 7 de Fevereiro.

Nos últimos dias, foram divulgadas novas informações sobre a relação entre o FC Porto e Fernando Madureira. Os "dragões" terão pagado 16 viagens a família e amigos do casal Madureira entre 2017 e 2024, de acordo com documentos remetidos para os autos da Operação Pretoriano. A actual administração do clube, liderada por André Villas-Boas, apresentou comprovativos que mostram várias viagens fora de períodos de jogo e para locais em que não existiam jogos marcados.

Entre outros destinos, a lista é formada por viagens a Ibiza (Espanha), à Disneylândia Paris (França), México e Belo Horizonte (Brasil). O inquérito da Operação Pretoriano já terminou e estas questões não podem ser investigadas no âmbito deste processo. Podem, porventura, originar um novo processo.

Neste momento, Fernando Madureira está actualmente sob investigação em três processos. Além da Operação Pretoriano, caso sobre os incidentes da AG do FC Porto, o antigo líder dos Super Dragões é ainda visado na Operação Bilhete Dourado, investigação a um alegado esquema de bilhetes que beneficiava o ex-líder de claque. Por último, Madureira é ainda investigado num terceiro processo, por suspeitas de crimes fiscais que terão ocultado os supostos lucros ilegítimos provenientes deste esquema.