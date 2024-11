Rafael Leão diz que precisa de ser “mais egoísta à frente da baliza”

Rafael Leão confessou nesta quarta-feira que precisa de ser "mais egoísta à frente da baliza", e também "mais decisivo" no seu estilo de jogo.

"Se calhar tenho de ser mais egoísta à frente da baliza. Cresci a ver jogadores que não tinham aquele faro de golo, como o Ronaldinho e o Robinho, que faziam aquelas fintas, faziam assistências e bons passes. Nunca tive a direcção para o golo", afirmou o avançado Rafael Leão na antevisão à partida entre Portugal e a Polónia, sexta-feira, da quinta e penúltima jornada do grupo A1 da Liga das Nações.

"O futebol mudou. É mais sobre estatísticas, agora. Podes fazer um grande jogo, mas se não fizeres um golo ou uma assistência, dizem que fizeste um jogo mediano. Tenho de ser mais decisivo", reforçou o internacional português.

Leão, que tem 35 jogos e quatro golos pela selecção lusa, referiu tem vido a fazer "grandes épocas" e que lida bem com as críticas que tem recebido recentemente em Itália.

"Há altos e baixos. Venho de dois bons jogos, mas a época ainda agora começou. Não sou perfeito. Claro que há alturas em que posso fazer melhor, mas as críticas não me abalam", disse.

Sobre a partida de sexta-feira com a Polónia, o avançado formado no Sporting admitiu que também pode actuar com ponta de lança (Cristiano Ronaldo é único para essa posição dos 25 jogadores chamados por Roberto Martínez).

"Seja a extremo ou a ponta de lança, estou cá para a ajudar. O Polónia será muito importante e quero sempre jogar. Estou preparado para ajudar seja em campo ou no banco. Queremos ganhar para depois irmos para o segundo jogo [na Croácia] mais tranquilos", concluiu.

Portugal defronta a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e visita a Croácia, em Split, em 18 de Novembro, às 20h45 locais (19h45 em Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação para os quartos-de-final da competição.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos-de-final.