Associação de treinadores não reconhece João Pereira como técnico de I Liga

O novo treinador do Sporting não tem as habilitações requeridas para exercer o cargo.

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) vai avançar com uma denúncia contra João Pereira pelo facto de o novo treinador do Sporting não ter as habilitações exigidas a um técnico de futebol de um clube da I Liga.

"A Associação Nacional de Treinadores de Futebol não pode reconhecer [João Pereira] como treinador do Sporting, atendendo a que ele não tem a certificação exigida para o desempenho das funções. Nessa circunstância, naturalmente, teremos de tomar as medidas indispensáveis e necessárias, que são tradição desta Associação, que são denunciar a situação junto das autoridades competentes", afirmou o presidente da ANTF, José Pereira, aos microfones da Antena 1.

De facto, já o antecessor de João Pereira tinha sido visado pela ANTF pelas mesmas razões. Na altura, Ruben Amorim foi alvo de uma queixa por não possuir as qualificações necessárias ao desempenho das funções de treinador principal. Agora, contudo, José Pereira deixa elogios ao ex-técnico "leonino": "Está confirmada a sua grande competência que mostrou ao serviço do Sporting, desejamos o maior sucesso, ficamos satisfeitos por esta transferência. O sucesso dele será o sucesso dos treinadores portugueses."

Aliás, no caso de Ruben Amorim, já quando o treinador estava à frente do Casa Pia, ele se viu envolvido numa polémica em torno das suas qualificações e que levou mesmo à aplicação de um castigo aos casapianos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - multa de 14 mil euros, derrota em dois jogos e realização de cinco encontros à porta fechada. Na altura, o motivo para esta sanção foi uma denúncia por violação dos regulamentos por parte do então treinador estagiário Ruben Amorim, que terá dado indicações e actuado como técnico principal em dois encontros.

Com a recente saída de Vítor Campelos do AVS, já são oito as mudanças de treinador à 10.ª jornada, números que deixam José Pereira preocupado: "Nada justifica que haja a famigerada 'chicotada psicológica' com este número de jornadas. Querem resultados imediatos o que causa dificuldades. Estamos a chegar ao final do ano e começam a sentir mais dificuldade para a resolução dos seus problemas. Penso que é uma questão de competência das pessoas que dirigem o nosso futebol: têm dificuldade em compreender o próprio campeonato onde estão. Há muitos dirigentes estrangeiros neste país neste momento e, não conhecendo as nossas metodologias, têm alguma dificuldade em se adaptar e o mais fácil é dispensar treinadores. Se tivessem de pôr dinheiro do bolso deles, provavelmente teriam de ter cuidado."