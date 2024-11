Alcaraz surpreendeu-se e venceu em Turim

No quarto dia das ATP Finals, Carlos Alcaraz entrou na Inalpi Arena com um visual diferente, devido a uma tira nasal para respirar melhor e minimizar os efeitos da virose que o vem afectando desde que chegou a Turim, contudo, os efeitos secundários foram ainda mais benéficos. O número três do ranking fez esquecer a exibição de segunda-feira e derrotou Andrey Rublev em dois sets, mantendo intactas as esperanças de qualificar-se para as meias-finais do torneio que encerra a época no circuito masculino.

O número três do ranking actuou à sua imagem, com mais alegria no court, variando como gosta, entre amorties e ases, para vencer, por 6-3, 7-6 (10/8). Rublev (9.º) reagiu bem no segundo set, onde não se registou qualquer break-point e chegou a dispor de dois set-points no tie-break (6/5 e 8/7) que acabaria por ceder por dois pontos de diferença.

“A forma como joguei hoje desde a linha de fundo, com o meu serviço. Estava mesmo calmo e apenas tentei concentrar-me no meu jogo e no que tinha de fazer e esquecer que não me estou a sentir bem e que estou doente. Depois de entrar no court, tive de esquecer tudo, no que lutei fora do court e tentar colocar o meu foco em bater uma boa direita, uma boa esquerda e utilizar as melhores tácticas contra o adversário. Acho que fiz isso muito bem e surpreendi a mim mesmo”, afirmou Alcaraz, autor de 31 winners, contra 14 do russo.

O futuro do espanhol nas ATP Finals será decidido na sexta-feira na última jornada do Grupo John Newcombe, onde defronta Alexander Zverev (2.º). O alemão somou a segunda vitória nas ATP Finals, ambas em dois sets, e cimentou a liderança da poule, ao vencer Casper Ruud (7.º), por 7-6 (7/3), 6-3. Foi a sétima vitória consecutiva de Zverev, após ter ganho o Masters 1000 de Paris.

Esta quinta-feira, realiza-se a última jornada do Grupo Ilie Nastase, liderado por Jannik Sinner (1.º), depois de ter derrotado Taylor Fritz (5.º) na terça-feira, com um duplo 6-4. Daniil Medvedev (4.º) venceu (6-2, 6-4) Alex De Minaur (8.º), mas terá de bater Sinner se quiser progredir no torneio.