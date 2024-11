Quinta na TV: Não Digas Nada, Cross e Cristina Branco

CINEMA

Amor em Sangue

TVCine Action, 21h15

A história, que decorre em 1989, fala do amor entre Lou (Kristen Stewart), uma solitária gerente de um ginásio de beira de estrada, e Jackie (Katy O’Brian), que deixou a família em Oklahoma rumo a Las Vegas (no Nevada) e que se inscreve no ginásio de Lou determinada a tornar-se culturista profissional. Mas as duas acabam por se ver envolvidas num confronto entre a rede criminosa da família de Lou e os agentes do FBI, empenhados em capturá-los. Em competição no Festival de Cinema de Berlim, um thriller romântico recheado de violência, realizado por Rose Glass.

A Vida Depois de Yang

AMC, 22h25

Jake e Kyra vivem com Mika, a sua filha adoptiva, e Yang, um andróide que ocupa o lugar de irmão mais velho e companheiro da menina. Mika é totalmente devotada a Yang. Por isso, quando ele deixa de funcionar, ela fica de coração partido. Preocupado, o pai faz de tudo para o recuperar, não desistindo mesmo quando o fabricante o aconselha a substituí-lo. É assim que encontra um mecânico especializado em robótica que, ao desmontá-lo, encontra uma câmara ligada ao seu sistema de memória. Jake vai para casa e vê as memórias de Yang, que lhe vão mostrar trechos da sua existência em várias famílias onde esteve, revelando um lado totalmente desconhecido e enternecedor. Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama de ficção científica escrito e realizado por Kogonada (Columbus) que adapta o conto Dizendo Adeus a Yang, de Alexander Weinstein. Com Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Malea Emma Tjandrawidjaja e Haley Lu Richardson.

SÉRIES

Investigação Criminal

AXN, 22h

Estreia. Iniciada na CBS americana em Outubro, chega ao AXN a 22.ª temporada desta popular série centrada numa unidade de agentes secretos do Serviço de Investigação Criminal Naval dos Estados Unidos.

Não Digas Nada

Disney+, streaming

Baseada no best-seller de 2018 assinado pelo jornalista americano Patrick Radden Keefe, esta minissérie de nove episódios criada por Josh Zetumer conta a história de várias pessoas em Belfast, Irlanda do Norte, durante o período dos conflitos que assolaram a zona entre os anos 1970 e 1990. No elenco surgem nomes como Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan, Michael Colgan ou Maxine Peake.

Cross

Prime Video, streaming

James Patterson, o autor de policiais, começou a escrever a série de livros Alex Cross, sobre o detective e psicólogo forense homónimo, especializado em tentar entrar nas mentes de tanto os assassinos quanto as vítimas que investiga. Já havia filmes com a personagem, os primeiros protagonizados por Morgan Freeman e o terceiro por Tyler Perry, e esta chega agora à televisão numa série criada por Ben Watkins. Aldis Hodge, de filmes como Straight Outta Compton ou Uma Noite em Miami, veste agora a pele do polícia de Washington, D.C.

Depois do Adeus

Netflix, streaming

Estreia. Série de romance épico japonesa criada por Yoshikazu Okada. Saeko é uma mulher que perde Yusuke, o namorado, num acidente de viação. O coração de Yusuke é transplantado para Naruse e o amor por Saeko também.

MÚSICA

Há Fado no Cais: Cristina Branco - Mãe

RTP1, 00h21

Em Setembro de 2023, a cantora Cristina Branco, que tem alguns pontos de ligação com o fado e com a música tradicional, lançou o seu 18.º disco, Mãe. Meses depois, em Fevereiro deste ano, apresentou-o em palco no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acompanhada por Bernardo Couto na guitarra portuguesa, Luís Figueiredo no piano e Bernardo Moreira no contrabaixo.

REALITY SHOW

Good Bones

Max, streaming

Estreia. Em teoria, este reality show de renovação de casas em Indianapolis, Indiana, acabou em 2023, após a oitava temporada. Mina Starsiak Hawk e Karen E. Laine, a dupla de mãe e filha, tinham-se chateado. Mas, este ano, voltaram a juntar-se uma vez mais para uma nova época, a nona, mais curta.