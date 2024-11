Investigador Luís Oliveira e Silva recebe medalha Blaise Pascal

O investigador e professor catedrático Luís Oliveira e Silva, do Instituto Superior Técnico, recebeu a Medalha Blaise Pascal em física, entregue na Academia de Ciências de Lisboa, pela sua contribuição na área da física de plasmas, foi anunciado esta quarta-feira.

Luís Oliveira e Silva, coordenador do Grupo de Lasers e Plasmas no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), recebeu o prémio “pela sua contribuição nesta área, com destaque para a sua investigação pioneira em aceleradores a plasma”, refere um comunicado do Instituto Superior Técnico (IST).

Este prémio da Academia Europeia das Ciências (Eurasc), entregue em 30 de Outubro, “reconhece a contribuição na área da física de plasmas com destaque para a sua investigação pioneira em aceleradores a plasma e sobre as interacções em cenários extremos de lasers e feixes de partículas com plasmas”, refere aquela instituição europeia, acrescentando que “esta medalha sublinha a importância do seu contributo científico para o avanço da física de plasmas a nível global”.

O comunicado sublinha que “ao longo da sua carreira de investigação, Luís Oliveira e Silva desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento de aceleradores de plasma e no estudo de plasmas em condições extremas”.

“Desde o seu regresso a Portugal em 2001 estabeleceu uma equipa de investigação que posicionou o país e o Técnico na linha da frente da investigação em física de plasmas. Além do impacto científico do seu trabalho, o investigador é amplamente reconhecido pela sua dedicação à formação de novas gerações de cientistas e à promoção da física em fóruns científicos internacionais”, refere ainda o comunicado.

Licenciado e doutorado pelo Instituto Superior Técnico, Luís Oliveira e Silva desenvolveu a sua actividade científica e académica na Universidade da Califórnia (Los Angeles, nos Estados Unidos), no IST e na Universidade de Oxford (Reino Unido), onde é professor convidado do Departamento de Física. Já ganhou duas “bolsas avançadas” do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), em 2010 e 2015.

Recebeu a distinção Jovem Cientista 2009 no Summer Davos do Fórum Económico Mundial, o Prémio Científico IBM em 2003 e a Medalha de Excelência em Física de Plasmas Não-Linear para um Jovem Cientista de 2021 do Centro Internacional Abdus Salam para Física Teórica. Foi condecorado com o grau de grande-oficial da Ordem da Instrução Pública pelo Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

É membro do Fórum Económico Mundial e foi eleito para a Global Young Academy. É fellow da Sociedade Americana de Física e da Sociedade Europeia de Física. É ainda membro da Academia Europeia das Ciências e sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. E foi presidente do conselho científico do Instituto Superior Técnico entre 2013 e 2020.

A Medalha Blaise Pascal é atribuída anualmente a cientistas que se destacam pelo impacto das suas descobertas e inovações em múltiplas disciplinas científicas, como a física, a matemática, a química e as ciências da engenharia. Entre os anteriores galardoados, inclui-se Anne L’Huillier, vencedora do Prémio Nobel da Física em 2023.

O prémio foi criado pela Academia Europeia de Ciências em 2003 com o objectivo de promover a excelência científica e homenagear investigadores cujos estudos impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias que contribuem para o progresso científico e social.

O nome do prémio é uma homenagem a Blaise Pascal, matemático e físico francês do século XVII, cujas contribuições em matemática, física e filosofia têm impacto duradouro na ciência e na tecnologia modernas.