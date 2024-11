Estudo dos mecanismos do cancro e da formação da retina recebem Prémios Pfizer de 2024

As respostas para muitos dos problemas na investigação biomédica estarão em unidades microscópicas que constituem os tecidos e órgãos do nosso corpo: as células. Os vencedores da edição deste ano dos Prémios Pfizer, atribuídos esta quarta-feira a três cientistas radicados em Portugal, demonstram precisamente isso. Há investigações para todos os gostos: desde a reprogramação de células para combater o cancro aos receptores responsáveis pelo desenvolvimento saudável das células da retina e até uma proteína específica nas nossas células que está mais presente mais perante tumores malignos no estômago.

