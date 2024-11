Espanha prepara-se para mais chuvas torrenciais nas regiões já afectadas por cheias. Málaga em alerta vermelho

Os municípios afectados pelas cheias perto da cidade de Valência, no leste de Espanha, mal tiveram tempo de recuperar-se da catástrofe de há duas semanas e já estão a preparar-se para mais uma “gota fria”​. O serviço meteorológico espanhol emitiu um alerta laranja (o segundo mais elevado) para chuvas fortes ou torrenciais previstas para quarta-feira na região. Málaga está sob alerta vermelho, sendo que milhares de casas já foram evacuadas na região da Costa do Sol, segundo a BBC.

Embora não se espere que a tempestade seja tão violenta com a que ocorreu dia 29 de Outubro, poderá ser devastadora para as cidades que ainda estão a recuperar. O fenómeno extremo de precipitação de há duas semanas, denominado “gota fria” - ou depresión aislada en niveles altos (DANA), em espanhol -, provocou pelo menos 223 mortes e a destruição de casas e infra-estruturas.

Os meteorologistas prevêem até 120 milímetros de chuva em 12 horas numa área que abrange grande parte da costa mediterrânica da Catalunha, Valência, Andaluzia e as Ilhas Baleares. Foi emitido um alerta vermelho para Málaga na terça-feira a partir das 21h00 e para a costa sul de Tarragona a partir das 23h00. Para as restantes zonas, os avisos são laranja e amarelo, refere o diário espanhol El País.

As comunidades afectadas apressaram-se a ultimar a remoção de lama e detritos do sistema de esgotos, a empilhar sacos de areia e a encerrar as escolas, enquanto se preparavam para outra tempestade que se aproximava.

O impacto da chuva pode ser grave devido à quantidade de lama já existente no solo e ao estado da rede de escoamento de águas pluviais, disse Rosa Tauris, porta-voz do comité de emergência de Valência, numa conferência de imprensa.

Milhares de trabalhadores estão a limpar os edifícios e a remover a lama que se acumulou nas estradas e passeios e que entupiu as condutas de esgotos e os drenos nas cidades e subúrbios de Valência.

O comité de emergência emitiu um aviso especial solicitando aos municípios e organizações que tomem medidas preventivas, incluindo o encerramento das escolas.

Rosa Tauris recomendou que os cidadãos trabalhassem à distância sempre que possível, evitassem viagens não essenciais e seguissem as actualizações dos serviços de emergência.

Dez mil toneladas de detritos

A Câmara Municipal de Chiva, um dos locais mais atingidos, cancelou as aulas e as actividades desportivas, enquanto na vizinha Aldaia, os trabalhadores empilharam sacos de areia para proteger a cidade.

“Estamos a colocar sacos de areia para substituir as comportas que as cheias anteriores destruíram”, disse o funcionário municipal Antonio Ojeda, na esperança de evitar que a ravina de Saleta volte a transbordar. Estão também a limpar as valas e os esgotos que estão obstruídos com árvores, pneus e peças de automóveis.

VÍDEO | Un fuerte chaparrón en la localidad de Los Romanes (Málaga) ha dejado las primeras imágenes de riadas en la provincia malagueña. "El agua ha empezado a caer con fuerza por las escaleras”, cuenta una vecina https://t.co/GNp6mSSBBI



?? Susana Fortes pic.twitter.com/QXy9jlEZfZ — EL PAÍS (@el_pais) November 13, 2024

Na segunda-feira, foram retiradas 10.000 toneladas de móveis, electrodomésticos e vestuário, quase tanto lixo como o que Valência elimina num ano.

As autoridades valencianas suspenderam as aulas e as actividades nos centros recreativos dos subúrbios atingidos pelas inundações, aconselhando os voluntários que se deslocaram à zona para ajudar na limpeza a evitarem viajar.

Os alertas meteorológicos abrangem nove regiões: Aragão, Astúrias, Cantábria, Baleares, Castela e Leão, Catalunha, Galiza, Múrcia e Comunidade Valenciana. O serviço meteorológico espanhol advertiu, contudo, que o perigo se concentra nas Ilhas Baleares, em Valência, em Múrcia, em Málaga e na Andaluzia Ocidental.

Dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se, no último sábado, na cidade de Valência para protestar contra a actuação do governo regional nas cheias, que falhou na preparação e prevenção. Reivindicavam, por isso, a demissão do presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón. ​As autoridades locais só enviaram mensagens de alerta por telemóvel às populações locais várias horas após as primeiras inundações e depois de a agência meteorológica espanhola lançar um alerta de perigo extremo na região.

O número de mortos confirmados nas inundações de 29 de Outubro na região de Valência subiu para 215, enquanto o número de desaparecidos diminuiu para 17, adiantaram as autoridades espanholas.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Espanha, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.