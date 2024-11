DANA volta a Espanha: desalojados, escolas fechadas e transportes afectados

Depois de uma primeira enxurrada fatal que atingiu várias regiões, sobretudo em Valência, em Outubro com avisos tardios à população, causando 223 mortes, Espanha foi atingida por uma nova "gota fria", ou depresión aislada en niveles altos (DANA), em espanhol. A chegada de mais chuvas torrenciais, que atingiram as mesmas regiões afectadas pelas chuvas de final de Outubro, foi acompanhada por alertas e medidas de precaução. Há milhares de desalojados, durante a manhã alguns carros passaram nas ruas ainda transitáveis para avisar em altifalantes a população para não sair de casa, comboios cancelados, escolas fechadas e muitas pessoas a tentar minimizar os estragos erguendo barreiras de sacos de areia para travar a força da água e da lama.

Os meteorologistas previam até 120 milímetros de chuva em 12 horas numa área que abrange grande parte da costa mediterrânica da Catalunha, Valência, Andaluzia e as Ilhas Baleares. Foi emitido um aviso vermelho para Málaga na terça-feira a partir das 21h até à meia-noite desta quarta-feira e para a costa sul de Tarragona a partir das 23h. Para as restantes zonas, os avisos eram laranja e amarelo. Porém, pelas 17h, a agência meteorológica espanhola colocou a região de Valência também em aviso vermelho. Estima-se que a situação piore durante a noite.

Eis alguns dos principais momentos ao longo desta quarta-feira.

Alertas

Ainda durante a manhã, um veículo do exército percorreu as ruas de Sedaví na quarta-feira, avisando os residentes através do sistema de altifalantes para não viajarem desnecessariamente ou não se envolverem em actividades ao ar livre, porque o alerta laranja foi activado, refere o diário espanhol El País. Rosa Tauris, porta-voz do comité de emergência de Valência, recomendou que os cidadãos trabalhassem à distância sempre que possível, evitassem viagens não essenciais e seguissem as actualizações dos serviços de emergência.

Foto Pessoas montam uma barricada perto do rio Campanillas, em Málaga, Espanha,esta quarta-feira REUTERS/Jon Nazca

Zonas inundadas e evacuadas

Ao final da tarde, contabilizavam-se já mais de 3000 pessoas desalojadas em Málaga. Registaram-se inundações em vários pontos da cidade, incluindo os edifícios da Faculdade de Psicologia da Universidade de Málaga e do Hospital Clínico.

Segundo o El País, o rio Benamargosa, na região de Axarquia (em Málaga), rebentou parcialmente as suas margens ao passar pela localidade com o mesmo nome, onde vivem cerca de 1500 habitantes. O rio subiu muito rapidamente nas últimas horas, depois de a pequena barragem que protege a zona, a barragem de Solano, ter rebentado as suas margens.

Escolas

O comité de emergência emitiu um aviso especial solicitando aos municípios e organizações que tomem medidas preventivas, incluindo o encerramento das escolas. A Câmara Municipal de Chiva, um dos locais mais atingidos, cancelou as aulas e as actividades desportivas.

As autoridades valencianas suspenderam as aulas e as actividades nos centros recreativos dos subúrbios atingidos pelas inundações.

Foto Uma área danificada no município de Letur, atingido pelas cheias, em Albacete, esta quarta-feira EPA/MANU

Transportes

O tráfego automóvel sofreu restrições em todas as cidades afectadas pelo temporal desta quarta-feira, implicando o corte de várias estradas. O ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, confirmou de manhã a suspensão dos serviços de comboios que ligam Málaga a Sevilha através de Antequera numa publicação no canal mantido pela tutela no Whatsapp. Registaram-se ainda perturbações em outras ligações ferroviárias, nomeadamente a suspensão do serviço Málaga - Madrid.

Pouco depois, a Administração de Infra-estruturas Ferroviárias (Adif) anunciou a evacuação da estação Maria Zambrano, em Málaga, e a Câmara Municipal suspendeu o serviço de autocarros municipais. Em Tarragona, onde o alerta vermelho se prolonga até às 22h, a actividade foi reduzida ao mínimo e várias estradas, como a autoestrada A-7, foram afectadas.

Prevenção

Nas primeiras horas do dia, milhares de trabalhadores limpavam os edifícios e tentavam remover a lama que se acumulou nas estradas e passeios e que entupiu as condutas de esgotos e os drenos nas cidades e subúrbios de Valência. “Estamos a colocar sacos de areia para substituir as comportas que as cheias anteriores destruíram”, disse o funcionário municipal Antonio Ojeda, na esperança de evitar que a ravina de Saleta volte a transbordar. Estavam também a limpar as valas e os esgotos estão obstruídos com árvores, pneus e peças de automóveis.

Os serviços de emergência em Málaga retiraram cerca de 3000 pessoas de casas com elevado risco de inundação perto do rio Guadalhorce, a oeste da cidade, e noutras zonas pediram aos cidadãos que se abrigassem em construções localizadas em cotas mais altas.

Foto Veículos danificados pelas fortes chuvas num centro comercial em Sedavi, Valência, esta quarta-feiraREUTERS/Eva Manez REUTERS/Eva Manez

Eventos cancelados

O jogo da final da Taça Billie Jean King 2024 entre a Espanha e a Polónia, inicialmente previsto esta quarta-feira à tarde em Málaga, foi adiado devido ao mau tempo, anunciou a Federação Internacional de Ténis. A partida foi reagendada para a próxima sexta-feira, 15 de Novembro, às 10h (9h em Portugal). ​

Outros danos

A tempestade marítima que afecta a costa da Comunidade Valenciana obrigou à suspensão das buscas de corpos no mar na quarta-feira, segundo o chefe do Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo de Valência, Antonio Padial, referiu o diário espanhol El País.