Quatro viaturas incendiadas em Cascais e Benfica

Quatro viaturas foram incendiadas na madrugada desta terça-feira no bairro de Benfica (Lisboa) e em Cascais, disse fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a mesma fonte de informação, as três ocorrências (duas das quais registadas em Cascais e uma no bairro de Benfica) ocorreram entre as 2h26 e as 4h24. A PSP acrescentou que não houve detenções.

Recorde-se que nos dias que se seguiram à morte de Odair Moniz, o cidadão de origem cabo-verdiana de 43 anos residente no bairro do Zambujal e atingido mortalmente por um tiro de um polícia que o alvejou após uma perseguição policial na Cova da Moura, foram registados uma série de actos de vandalismo como forma de protesto contra o sucedido, em bairros dentro e fora de Lisboa.

Na altura o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, apelou à calma: “Enderecei uma carta de condolências à família e, ao mesmo tempo, fazemos um apelo para que haja tranquilidade, que o tumulto e as situações a que nós temos estado a assistir nas televisões não criem um ambiente ainda mais explosivo, incendiário” e que pode depois “criar fenómenos que entram em descontrolo”, declarou.

E os tumultos pareciam, de facto, ter cessado: há cerca de duas semanas que não havia notícia de carros incendiados. Um dos últimos casos registados, também em Benfica, levou à detenção de um suspeito de 44 anos de idade, apanhado em flagrante. Estava na posse de diverso material susceptível de ter sido utilizado para pegar fogo a dez veículos nesta freguesia, tendo ficado em prisão preventiva.