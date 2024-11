Morreu Magalhães Crespo, antigo presidente do grupo Renascença Multimédia

Magalhães Crespo morreu ao início da madrugada de hoje, aos 94 anos, numa unidade hospitalar em Lisboa, noticiou a agência Ecclesia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje profundo pesar pela morte do presidente emérito do grupo Renascença Multimédia, Magalhães Crespo, recordando o seu "papel central" na afirmação da emissora católica.

"Fernando Magalhães Crespo teve um papel central na afirmação da Emissora Católica Portuguesa e na evolução e expansão do grupo Renascença, com a criação de mais estações de rádio, diversificando e marcando novas gerações de ouvintes", considerou Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota hoje divulgada.

"A formação em engenharia pelo Instituto Superior Técnico granjeou-lhe o título de "Senhor Engenheiro", na forma como era conhecido por todos, na rádio que liderou durante mais de três décadas", assinalou o Presidente da República.

Ao longo de mais de 30 anos, Magalhães Crespo liderou o Grupo Renascença Multimédia e era presidente emérito desde 2005.

No seu site, a Rádio Renascença refere que Magalhães Crespo integrou o conselho de gerência daquela emissora em 1974, por convite do então cardeal-patriarca de Lisboa, António Ribeiro.

Em Junho de 2018, recebeu o prémio Fé e Liberdade, atribuído pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, devido ao papel que desempenhou durante a crise da Renascença, em 1974 e 1975.

Em 2023, foi condecorado pelo Presidente da República, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

O mandato de Magalhães Crespo ficou marcado pela expansão do grupo Renascença, com a criação das estações RFM, em 1987, e Mega Hits, em 1998, e pelos primeiros passos na área do digital, acrescenta a agência Ecclesia.