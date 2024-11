Nem com bónus até 2200 euros mensais municípios conseguem fixar médicos de família

Casa gratuita ou um bónus salarial para ajudar a comprar, arrendar e pagar despesas da casa, cedência de viatura ou dinheiro para combustível, isenção do pagamento de taxas de licenças de construção, bem como entradas gratuitas em equipamentos municipais fazem parte do rol de incentivos que vários municípios do país têm vindo a criar para tentar atrair e fixar médicos nos seus concelhos. Alguns têm sido bem-sucedidos, outros não conseguiram ainda atrair um único médico para ajudar a dar resposta aos seus munícipes sem médico de família. Mas todos concordam que a medida é um “paliativo” que não resolve o problema crónico da falta de clínicos no SNS e de os conseguir fixar nos seus territórios.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt