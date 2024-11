“Assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem” no INEM, afirma ministra

O INEM passou a disponibilizar os tempos de espera do atendimento das chamadas, anunciou esta terça-feira a ministra da Saúde no Parlamento.

Debaixo de fogo, a ministra da Saúde assumiu esta terça-feira "total responsabilidade pelo que correu menos bem" no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e anunciou que o instituto passou a disponibilizar online os tempos de espera do atendimento das chamadas. "O número de chamadas diárias tem aumentado, sendo hoje em média de 4 mil por dia, o número de técnicos de emergência pré-hospitalar tem diminuído e os tempos até ao atendimento das chamadas tem aumentado. Neste momento, todas as pessoas podem consultar tempos de atendimento no site do INEM. Em 2021 eram 12 segundos, em 2023 eram 36 segundos e em 2024, entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro, são em média 68 segundos", afirmou Ana Paula Martins, na discussão da proposta de Orçamento do Estado da Saúde de 2025 no Parlamento.