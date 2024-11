Brasil mostra força na Web Summit com seu maior estande da história

Espaço da delegação brasileira é o dobro em relação ao do ano passado. Inovadores e empresários circulam pelos pavilhões de uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, abertos nesta terça-feira .

O Brasil abriu, nesta terça-feira (12/11), seu maior pavilhão na história do Web Summit, uma parceria da ApexBrasil com o Sebrae e a Embaixada brasileira em Portugal. Para o diretor de gestão corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, esse é um momento histórico para o país, que trouxe sua maior delegação e foi citado por Paddy Cosgrave, presidente da Web Summit, na noite de abertura, com muitos aplausos. "Além das 86 startups que foram selecionadas e financiadas para participar oficialmente do Web Summit, o Sebrae e a Apex se uniram para trazer mais empresas, totalizando cerca de 400", diz.

Um dos critérios apontados por Pesaro nessa seleção foi encontrar iniciativas em todo o Brasil, "Fizemos uma busca ativa em regiões, que já estiveram esquecidas, como o Norte e o Nordeste, que têm startups produzindo coisas incríveis do ponto de vista tecnológico, de serviços e de produtos. Então, esse é um momento de glória para o Brasil", ressalta.

Frequentador de todas os Web Summits já realizados, feira que começou na Irlanda, o empresário Flávio Rocha, proprietário da rede de lojas Riachuelo explica que esse evento traz muitas ideias de inovação para todas as áreas de uma empresa com operações complexas, como a sua.

Foto Para Flavio Rocha, dono da Riachuelo, o Web Summit é o lugar ideal para se colher soluções já desenvolvidas e prontas para serem implantadas Felipe Eduardo Varela

"Aqui é o lugar ideal para se colher soluções já desenvolvidas e prontas para serem implantadas nesse canteiro fértil que é a Riachuelo, presente nos 27 estados do Brasil. Encontramos soluções prontas para todos os setores da empresa, seja na área de recursos humanos, seja na comercial e na moda. Aqui colhemos abundantemente soluções. A Riachuelo é o canteiro ideal para germinar as sementes do empreendedorismo dessas startups", salienta o empresário.

Talentos do futuro

Outro frequentador assíduo do Web Summit é o empresário Eduardo Migliorelli, da Atlantic Hub, consultoria de negócios especializada na internacionalização de empresas, presente no evento desde 2016. "O Web Summit é o ápice para nós, quando vemos nossos parceiros se conectando com o ambiente europeu por meio de Portugal", destaca.

Para ele, o estande do Brasil na feira mostra que o país está com um olhar cada vez mais internacional. "O apoio das instituições brasileiras e de empresas como a Atlantic Hub para essas startups é muito importante. Cito como exemplo a SleepUp, uma empresa de tecnologia para diagnosticar problemas de sono. Para estar aqui, apoiamos com passagens aéreas e hospedagem. E, pode ter certeza, teremos muito o que contar dela nos próximos anos", acredita.

Responsável por cortar a fita simbolizando a inauguração do estande do Brasil no envento, o chefe do escritório da Apex na Bélgica, Aloysio Nunes Ferreira, assinala que a função da agência e do Sebrae é a de ajudar os empreendedores. "Parabéns pela coragem de atravessarem o oceano em busca do sonho de vocês. Essa fita simboliza um Brasil novo, vibrante e inovador, que está aqui presente", afirma.

Para o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, o governo brasileiro está dando uma ajuda importante para que pessoas, muito criativas, possam crescer. "Queremos que, no próximo ano, pessoas originárias de favelas tripliquem nesse evento, porque nesses lugares estão muitos gênios que não têm oportunidades. Vindo para cá, vão aparecer e fazer sucesso, não só para eles, mas para o Brasil", frisa.