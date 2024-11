Ministra da Saúde quer refundar o INEM. Medo!

“Comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessárias para a refundação do INEM”, disse Ana Paula Martins.

Debaixo de fogo, a ministra da Saúde assumiu nesta terça-feira "total responsabilidade pelo que correu menos bem" no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e anunciou que o instituto passou a disponibilizar online os tempos de espera do atendimento das chamadas. "Não tenham dúvidas que, enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessárias para a refundação do INEM", disse Ana Paula Martins.

