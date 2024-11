Resgatar o universalismo

Bem sei que o mundo não acabou, que a Terra continuou a girar, que a economia nem se portou mal e que as instituições resistiram. Mas presumir que um segundo mandato de Donald Trump seguirá o padrão do primeiro é erro de análise e é ingenuidade. Desde logo porque Trump não é o mesmo. Carrega um profundo desejo de vingança contra todos quantos lhe “roubaram” a eleição de 2020, todos quantos o levaram à justiça, todos quantos, no seio do seu próprio partido, ousaram fazer-lhe frente. E esse desejo de vingança, que não existia há oito anos, temos obrigação de o saber, é um fator particularmente eficaz de mobilização política.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt